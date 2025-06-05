Bursa İnegöl’de faaliyet gösteren köklü mobilya şirketi Perla Sofa Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. resmen iflas etti.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre; konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışan Perla Sofa Mobilya’ya Ocak 2025’te üç aylık mühlet tanınmış ve süre daha sonra iki ay uzatılmıştı.

Borç yükü, artan üretim maliyetleri ve piyasada talebin düşmesi nedeniyle Perla Sofa Mobilya daha fazla ayakta kalamadı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Mayıs 2025 tarihli kararıyla Perla Sofa Mobilya’nın iflasına hükmetti.

Sektörde önemli bir yere sahip olan Perla Sofa Mobilya, cazip fiyatlı ürünleriyle yapı marketlerde ve e-ticaret platformlarında boy gösteriyordu.