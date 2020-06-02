Köklüce, Eskişehir’in en büyük kataforez ve boya tesisini devreye aldı

02 Haziran 2020

Köklüce Makine, devreye aldığı kataforez kaplama ve yaş boya tesisiyle İç Anadolu’da önemli bir boşluğu dolduruyor. Tesis, birden fazla prosesten oluşan elektro kaplama yöntemi ile çevre dostu ve sıfır atıkla çalışan bir sisteme sahip. Metale yüzde yüz direnç kazandıran ve korozyonu çok daha fazla önleyen bu sistem özellikle Avrupa ülkelerinin olmazsa olmazı olarak görülüyor. Köklüce Makine Satış Pazarlama Müdürü Erçin Kurul, firmalarının Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde üç farklı yerleşkede yaklaşık 400 çalışan sayısı ile gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında, sektöründe lider olan firmalara çözüm ortağı olarak hizmet verdiğini söyledi.

Köklüce Makine’nin, 1997 yılında tarım makinaları ve iş makinaları sektöründe hizmet vermek üzere kurulduğunu anlatan Kurul, bugün 38 bin metrekare arazi üzerinde 25 bin metrekare kapalı alanda bulunan fabrikalarıyla üretime devam ettiklerini aktardı.

Üretimin yüzde 75’ini ihraç eden firmalarının ağırlıklı olarak Fransa ve Almanya’da yer alan ana sanayiler ile çalıştığını belirten Kurul, “Traktör emniyet kabinleri, tarım makinesi kompenat parçaları, iş makinesi kabini ve parçaları olmak üzere 500 çeşit ürün gamı ile müşteri taleplerine cevap veren esnek bir üretim yapımız var” dedi.

“Metale paslanmazlık güvencesi sağlayarak müşterilerimize katma değer sağlamaya devam ediyoruz”

Kurul, 2018 yılının son çeyreğinde devreye aldıkları kataforez kaplama ve yaş boya tesisi ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Kataforez boya tesisimizde, çinko fosfat üzerine kataforez kaplama yaparak metale paslanmazlık güvencesi veriyoruz. Tesisimiz 14 adet banyodan oluşmakta olup, ortalama banyolar 20 ton sıvı hacmine sahiptir.Kataforez kaplama tesisimizin devreye alınmasıyla birlikte İç Anadolu Bölgesi’ndeki önemli bir eksikliği giderdiğimizi ifade etmek isteriz. Tesisimizde fason hizmetler verdiğimizi de ayrıca belirterek, sanayimize ve ülkemize değer katmaya, istihdam sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurul, müşterilerinin tüm taleplerini karşılamak amacıyla 2020-2022 iş planlarını ve yeni yatırımlarını planlayıp, ihracatta olan paylarını sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, “Yatırımlarımızda otomasyon ve robotlaşmayı önemsiyor ve bu doğrultuda yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” dedi.

Kurul, firma olarak 2020 yılında gerçekleştirecekleri yeni yatırımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “2020 yılı içerisinde yatırım kararı alınan konveyör tip kumlama tesisi yatırımı için ilk adımımız atılmış olup, 2020 ikinci yarıyılında faaliyete geçecektir. Bununla birlikte yine 2020 yılı içerisinde mevcutta kullanmış olduğumuz ERP yazılımımızın artık şirketimizin tüm taleplerine ve değişimine ayak uyduramadığını ve bu yönde de yatırımlarımızı planlamamız gerektiği kararı alınarak çalışmalarımız başlatılmıştır. ERP yazılımımız için sektörünün lideri olan SAP ile mutabakatlarımızı sağlamış bulunmaktayız. 2020 yılı sonunda canlıya geçişini planladığımız yeni SAP ERP yazılımımızı devreye almanın heyecanı içerisindeyiz. Teknolojiyi ve inovasyona önem veriyor, şirketimizin geleceğini bu doğrultuda planlıyoruz.”