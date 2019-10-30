Köksal: Sürdürülebilir büyüyen bir ekonomi, tasarrufla mümkün

30 Ekim 2019

TÜİK ve BDDK verilerine göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları 2018'de bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 24 arttı ve 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 70 lira olarak hesaplandı.

Dünya Tasarruf Günü 31 Ekim nedeniyle tasarruf verilerini yorumlayan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, sürdürülebilir büyüyen bir ekonominin tasarrufla mümkün olacağınu vurguladı. Köksal'ın değerlendirmeleri şöyle: “Artışa rağmen bu düşük tasarruf oranları, Türkiye’de yüksek büyümenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. Zira düşük yurtiçi tasarruf oranları, gelişmekte olan bir ülke için yatırımların daha fazla dış finansmanla gerçekleştirilmesi anlamına gelmekte ve bu durum büyümenin sürdürülebilirliği açısından önemli riskler taşımakta. Türkiye tasarruf etmeden büyüyen bir ülke. Oysa ki sürdürülebilir büyüyen bir ekonominin en önemli paramatresi tasarruf bilinci. Tasarruf bilincimizin ülkece gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 31 Ekim günüde bu bilincin gelişmesi ve tanıtımı açısından son derece önemli bir gün” dedi.

"Tasarruf, iyi bir geleceğin önemli bir koşulu"

FODER olarak Türkiye’de finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesi için araştırmalar yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini aktaran Köksal, tasarrufun kişiye ve topluma katkısı eşit olarak ilerlemekte, kişinin tasarrufunu ekonomistlerin tabiriyle yastık altından ziyade, reel sektörde bulundurma bilincinin oluşturulması günün temel hedef noktasında bulunduğunu ifade etti. Köksal, "Tasarruf, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de sosyal ve ekonomik durumlarının güvence altına alınmasını sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Bu yüzdendir ki tasarruf yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin önemli bir koşulu haline geliyor” dedi.

Dernek olarak verdikleri eğitimlerde kişinin kendi harcamalarını dengelemek ve tasarruf yapmaları için öncelikle bir hayale ya da hedefe sahip olması gerektiğini vurguladıklarına değinen Köksal, “Bir hayale sahip olması ona ulaşma arzusunu gerçekleştirmek için tasarruf formülüne yöneleceği anlamına geliyor. Kişilerin kendi bütçelerini hazırlamaları ve genel ihtiyaçlarının dışında, sosyal hayatlarının giderlerini dengelemeleri ve kendi yaşantılarına uygun noktalarda harcama yapmaları en kritik önlemler olacak. Bireysel emeklilik, toplumsal olarak yapılacak tasarruf yaklaşımına iyi bir örnek. Toplum içinde de çevrenizi belirlerken birikimci ve üretici arkadaşlar edinirseniz tasarrufa olan yatkınlığınız ivme kazanıyor” dedi.