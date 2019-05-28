Kolajenli içecekle dünya markası olmayı hedefliyor

28 Mayıs 2019

ABD'de uzun yıllar yaşayan ekonomist Çağdaş Şirin, kolajen proteini içeren hazır tüketebilinen içeçekle Türkiye'den doğan ama ABD'den yayılan global sağlıklı içecek markası yaratmayı hedefliyor.

Bir dönem ABD’nin ünlü yoğurt markası Chobani’de Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Şirin, Reneva markasının bir tesadüf sonucu ortaya çıktığını anlattı.

Şirin, Türkiye’yi bir ziyareti sırasında sağlığına dikkat eden arkadaşlarının "Abi, ABD'den bize bir proteinli su getirebilir misin?" ricasıyla, ABD'de marketleri gezmeye başladığını ve piyasada fonksiyonel içecek ürünlerin yok denecek kadar az oldugunu farkettiğini söyledi.

"Sonrasında bu sektörü epey derinlemesine araştırdım." diyen Şirin, marketlerde olan az sayıdaki ürünün de tatsız, ilaç gibi içecekler olduğunu farkettiğini ve "Reneva" markasını kurmaya o an karar verdiğini belirtti.

ABD pazarında ilk

Şirin, Reneva markasının şu anda ABD pazarındaki bir ilk olduğuna dikkati çekerek, "Hazır tüketilebilen teneke kutuda tek kolajen içeceğiyiz. Bu başarıda Türkiyede’ki ARGE ekibinin büyük emeği var." diye konuştu.

Kolajenin ABD'de son yıllarda yeni yeni keşfedildiği ancak kısa sürede rekor bir büyüme kaydettiğini anlatan Şirin, kolajenin faydalarının saymakla bitmediğin özellikle gençleşmek ve cilt sağlığı için şifa niteliğinde bir protein olduğunu dile getirdi.

Şirin, "Kolajen aslinda bizim kültürümüzde çok yaygın." diyerek, kemik suyunda, ilikte bol miktarda bulunan temel bir protein olduğunu aktardı.

Reneva olarak kolajen proteinini ilk defa gündelik hızlı tüketilebilir bir içeceğe dönüştürdüklerini söyleyen Şirin, şöyle devam etti:

"Bu yıl kurulan genç bir marka olmamıza rağmen, ürünlerimizi raflara rekor denebilecek kısa sürede koyduk. Şu anda pek çok süpermarketle görüşmelerimiz devam ediyor. Burada cirosu 2 milyon doların üzerinde olan 80 binden bazla satış noktası var. Hedeflediğimiz yatırım desteğine ulaştığımızda, ilk 3 yılda bunlarin yüzde 20’sine girmeyi planlıyoruz, ciro olarak da hedefimiz 100 milyon doların üzerinde bir rakama ulaşmak. Ürünümüz Türkiye’de de önemli zincir mağazalarda yavaş yavaş yerini alıyor, şu anda bine yakın yerde satışımız var."

"Türkiye’den doğan ama ABD’den yayılan global içecek markası olmak istiyoruz"

Şirin, ürünlerin yakın zamanda Ukrayna’da da satişa sunulacağını aktararak, Avrupa’da da planlarının olduğunu yatırımcı ve distribütörlerle görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

"Amacımız Türkiye’den doğan ama ABD’den yayılan global ve sağlıklı içecek markası olmak." diyen Şirin, kolajenli içecek ürettiklerinden dolayi sektordeki açığı doldurduklarını ifade etti.

Şirin, söz konusu ürünün Türkiye’de de önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, "ABD’de tüketim alışkanlıklarını yakından biri olarak bu alandaki fırsatları görüyorum. Dünyada son 20 yıldır sağlıklı tüketime yönelik bir farkındalık oluşmaya başladı. Bu nedenle piyasada yer alan tüm gıda maddeleri yeniden gözden geçirmeli ve değişen tüketim kalıplarına uygun yeni ürünler çıkarılmalı." diye konuştu.

Kolajen nedir?

Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan ve tüm vücutta en çok bulunan önemli bir proteindir.

Vücudumuzdaki toplam proteinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturur.

Cilt, tendonlar, bağlar, kaslar, damarlar kolajen içerir. Yaşa bağlı olarak vücuttaki doğal kolaje üretimi azalır. O nedenle takviye edilmesi faydalı olarak görülüyor.

Kaynak: AA