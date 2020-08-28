"Kolay İhracat ile dış ticarette dijitalleşme eksenli yeni dönem başlıyor"

28 Ağustos 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın duyurduğu Kolay İhracat Platformu ile ilgili açıklama yapan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, platformun ticaretin temelini oluşturan bilgiyi, en hızlı ve kolay şekilde sunacağını belirtti.

Dijitalleşmenin imkanlarından faydalanmanın ihracatçı firmaların verimini artırabileceğine dikkati çeken Sargın, Ticaret Bakanlığı tarafından dijitalleşmeyi iş süreçlerine dahil etme vizyonu ile geliştirilen Kolay İhracat Platformu ile dış ticarette yeni bir dönem başladığını söyledi. Platformun tüm ticaret bilgileri dijital ortamda ihracatçıların kullanımına sunduğunu aktaran Sargın, özellikle KOBİ’lerin potansiyellerini tespit etmeye yönelik kapsamlı bir araç sunan 'Kolay İhracat Platformu'nun bir ilki gerçekleştirerek güncel pazar ve ürün çeşitlendirmesi bilgilerinin takibini sağladığını vurguladı.

Platform Türkiye’ye rekabette de avantaj sağlayabileceğine işaret eden Sargın, "Yapay zekanın yapacağı yönlendirme, özellikle ihracata yeni başlayan firmalarımızın daha doğru adımlar atmasını sağlayacak. Atılacak doğru adımlar, yeni girilecek ülkede rakiplerin önüne geçilmesi noktasında avantaj sağlayabilir. YASED olarak ülkemizin ekonomik kalkınması sürecinin lokomotifi olan ihracatımızı arttıracağına inandığımız bu platformun ülkemiz is dünyasına hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

"Dijitalleşme Türkiye’nin de dünyanın da önceliği haline geldi"

Ekonomik toparlanmanın en verimli şekilde gerçekleşmesi ve rekabet gücünün koronavirüsten kaynaklı kriz öncesi dönemden daha üst düzeye getirilmesi için dijitalleşme gündemine hız verilmesi gerektiğini belirten Ayşem Sargın, şunları kaydetti:

“Son 30 yılda yaşadığımız tüm resesyonların sonrasında otomasyona ve dijitalleşmeye verilen önemin arttığını deneyimlemiştik ancak, salgının iş yapış şeklimiz ve iş modellerimizde daha şimdiden yarattığı değişimlerin, bu alandaki gelişimi daha da hızlandırmasını bekliyoruz. YASED olarak 2019-2021 döneminde ‘ülkemizin geleceğine yatırım’ temasıyla belirlediğimiz çalışma alanlarımızdan biri küresel tedarik zincirlerinde ülkemizin payının yükseltilmesi, diğeri ekonomide dijital dönüşüm. Her iki konumuz da, Türkiye’nin de dünyanın da önceliği haline geldi.”