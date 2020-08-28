Kolay İhracat Platformu nedir?

28 Ağustos 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu'nu tanıttı. Bakan Pekcan Kolay İhracat Platformu ile dış ticarette yeni bir döneme adım atıldığını söylerken, ihracatçılar ve ihracat hedefi olanlar Kolay İhracat Platformu ile dijital bir danışmana sahip olacak.

Kolay İhracat Platformu tanıtımında konuşan Bakan Pekcan, Yapay Zeka (AI) temelli Kolay İhracat Platformu ile ihracatçıya çok katmanlı ve özgün bilgi sunacaklarını belirterek, "Kolay İhracat Platformu'nun I. fazını bugün devreye alıyoruz. II. faz çalışmalarımıza da başladık. Onları da yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız." dedi.

Kolay İhracat Platformu ile 90 bin ihracatçı ve 3 milyonun üzerinde KOBİ olmak üzere ihracat hedefi olan girişimciler hedefleniyor. Platformda Akıllı İhracat Robotu ismi verilen bir hedef pazar tavsiye aracı bulunuyor ve bu sayede ihracatçıların daha sağlam adımlar atması hedefleniyor. Kolay İhracat Platformu'nda yer alan bu robot makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak firmalara ilgilendikleri ürünler için hangi pazarlara açılmaları konusunda objektif ve veriye dayalı sonuçlar sunuyor.

Yapay zeka teknolojisini etkin bir şekilde kullanan bu robot, 6’lı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'na göre 5 bin 400’den fazla ürünle ilgili, 190'dan fazla ülke ile ilgili 10 binden fazla veri alanı için, 10 milyon satırdan fazla veriyi kullanarak sonuç üretecek.

Kolay İhracat Platformuna 15 farklı yerli ve yabancı kaynaktan sayısal veri ve bilgi akıyor olacak.

Kolay İhracat Platformumu'nun en temel amaçlarından bir tanesi de her firmaya, firma özelinde İhracat Kokpiti isimli modeli çalıştırmak ve firmanın hizmetine sunmak olacak. Her firmanın kendisine ait bir web sayfasının yer alacağı platform ile

ihracat miktarı veya Ticaret Bakanlığı'nın kullandıkları devlet destek tutarı potansiyelin altında kaldığını değerlendirilen firmalara yönlendirmeler yapabilecek ve firma özelinde tavsiyelerde bulunabilecek. Ayrıca firmalar kendi favori ülke ve sektör sayfalarına hızla ulaşarak güncel haber ve etkinlikleri kolaylıkla takip edebilecekler. Özellikle İhracat Kokpiti modelinin II. fazın tamamlanmasıyla birlikte çok daha etkin hale gelecek.

I. fazda son olarak Mevzuat Modülü yer alacak. Bu modül sayesinde firmalar iç mevzuat ve düzenlemeleri de kolayca takip edebilecek.