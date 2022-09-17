Kolay parayla vedalaşmak metallerin canını yakıyor

Evrim KÜÇÜK



Heraeus tarafından yayımlanan ‘Paladyum Standardı 2022’ raporunda değerli metalleri gelecek altı ayda zorlu bir yolun beklediği belirtiliyor. Raporda bazı değerli metaller için beklentiler şöyle:

Paladyumda beklenti 1.750 $/ons

Küresel paladyum talebinin bu yıl yüzde 2 artarak 9.63 milyon onsa çıkacağı tahmin ediliyor. Otomotiv paladyum talebinin 2022’de yüzde 3 artarak 7.81 milyon ons olması bekleniyor. Paladyumun sanayi kullanımının bu yıl yüzde 5 azalarak 1.61 milyon onsa ineceği tahmin ediliyor. Yüksek enflasyon ve kötüleşen ekonomik duruma paralel talep görünümü kötüleşiyor ve fiyatın önümüzdeki altı ay içinde ortalama 1.750 dolar/ons olacağı tahmin ediliyor.

Platinde beklenti 890 $/ons

Platin piyasasının önemli bir fazla vereceği tahmini yapılıyor. Bu yıl 745 bin ons fazla oluşacağı hesaplanıyor. Otomotiv talebinin 2022’de yüzde 13 artarak 2.86 milyon onsa yükseleceği tahmin ediliyor. Küresel platin mücevherat talebinin bu yıl yüzde 7 azalarak 1.67 milyon onsa düşeceği tahmin ediliyor. Endüstriyel platin talebinin yüzde 6 artarak 2.31 milyon onsa yükseleceği düşünülüyor. Fiyatın zayıf kalması ve önümüzdeki altı ay içinde ortalama 890 dolar/ons olması bekleniyor. Zayıf ekonomik görünüm, platini destekleyici bir ortam oluşturmuyor.

Rodyumda beklenti 12.500 $

Rodyum pazarının 2022’de 20 bin ons gibi küçük bir fazla vereceği tahmin ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, yılın başlarında fiyata bir destek sağladı, ancak hafif araç üretim tahminlerinde yapılan aşağı yönlü revizyonlar ve kötüleşen ekonomik görünüm, önümüzdeki altı ay boyunca ortalama 12.500 dolar/ons olacağı tahmin edilen fiyat üzerinde baskı yaratıyor.

Altın ayıları kış uykusuna yatmaya niyetli görünmüyor

ABD’de enflasyon rakamlarının yüksek gelmesinin ardından Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını 100 baz puan artırabileceğinin konuşulmaya başlanması altın fiyatını aşağı çekiyor. Spot altın fiyatı dün sabah son 2 yılın en düşük seviyesi olan 1.660 dolar/ons seviyesini gördü. Credit Suisse'in stratejistleri, 1.680’in kırılmasının daha fazla satışı tetikleyeceği uyarısı yapıyor. Stratejistler, bir sonraki desteğin 1.618 dolara kadar kayabileceğini, buranın ardında 1.560 dolar ve sonunda 1.451 dolara varan satışların mümkün olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar yükseliş için önce 1.720 doların aşılması gerektiğini söylüyor. Societe Generale, ‘altın ayılarının henüz kış uykusuna yatmaya hazır olmadığını’ söylediği raporunda altın fiyatının 2023 üçüncü çeyreğe kadar 1.550 dolar/ons seviyesine gerilemesini beklediklerini bildirdi.