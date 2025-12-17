Kolay Transit Merkezi ihracatı hızlandıracak

Uluslararası Nakliyeci­ler Derneği (UND) Yö­netim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Arıç, Türki­ye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Nakliyeciler Der­neği (TOBBUND) tarafından Mersin’de hayata geçirilen Tür­kiye’deki 3’üncü Kolay Transit Merkezi’nin ihracat süreçleri­ni hızlandıracağını, TIR’ların gümrüklerde bekleme süresinin ise 15 saatten 1 saate düşürece­ğini açıkladı.

Rıdvan Arıç, 10 bin metreka­relik alan üzerine kurulan Mer­sin Kolay Transit Merkezi’nin günlük ortalama 150 araca işlem yapma kapasitesine sahip oldu­ğunu söyledi. Tesiste; Ticaret Bakanlığı standartlarına uygun tüm güvenlik ve işlem altyapı­sı bulunduğunu; 1 kantar, 2 ida­ri ofis, şoför dinlenme alanı ile araçların muayene ve tam kont­rollerinin yapılabildiğini akta­ran Rıdvan Arıç ayrıca merkez­de rampa ve kontrol alanlarının da yer aldığını dile getirdi.

Merkezde mavi hat kapsamın­da işlem gören firmalar için iş­lemlerin ortalama 1 saat, sarı hat için yaklaşık 75 dakika, Kırmızı hat için ise yaklaşık 3 saat içeri­sinde tamamlanmasının hedef­lendiğini dile getiren Arıç, İş­leyiş kapsamında firmaların, ihracat beyannameleri ve fatu­ralarıyla birlikte talimatlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Bir­liği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (TOBBUND)’a ilettiği­ni açıklayan Arıç, bu doğrultuda hazırlanan taslağın T1 belgesi firmaların onayına sunulduğu­nu vurguladı. Onayın ardından rezervasyon kaydı oluşturuldu­ğunu ve araç tesise kabul edildi­ğini aktaran Rıdvan Arıç, tesise giriş yapan araçlar için kantar işlemleri, 7 nokta/zula kontrol­leri ve hat bildirimleri gerçek­leştirildiğini; tescil ve mühür­leme işlemlerinin tamamlan­masının ardından çıkış kaydı oluşturularak araçlar sınır ka­pısı veya limana sevk edildiğini söyledi.

15 saatten 1 saate düşecek

‘’İzinli gönderici yetkisi saye­sinde, TOBBUND teminatını kullanan yüzlerce tır, iç gümrük­lerde zaman kaybetmeden Mer­sin Kolay Transit Merkezi’ne ge­lerek beyanname, tescil ve mü­hürleme işlemlerini yaklaşık 1 saat içerisinde tamamlayabil­mekte ve doğrudan sınır kapı­larına ya da limana yönlendiril­mektedir” diyen Rıdvan Arıç, tesis imkânları ve konumu hak­kında şu bilgileri verdi: ‘’Tesis, Mersin Limanı’na 10 km, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Tica­ret Bölge Müdürlüğü’ne 11 km, Mersin Serbest Bölge Müdürlü­ğü’ne 8 km mesafe de olup, tesis­te, şoför bekleme alanı (otomat, mescit, tuvalet), geniş ve güven­likli park alanı (tel çit, kamera, aydınlatma) bulunmaktadır.’’