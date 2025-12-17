Kolay Transit Merkezi ihracatı hızlandıracak
TOBBUND tarafından Mersin’de hayata geçirilen Türkiye’nin 3’üncü Kolay Transit Merkezi, ihracat taşımalarında gümrük işlemlerini büyük ölçüde hızlandıracak. Merkez sayesinde bekleme süresi 1 saate düşerken, firmalar doğrudan sınır kapılarına ve limanlara yönlendirilebilecek.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Arıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (TOBBUND) tarafından Mersin’de hayata geçirilen Türkiye’deki 3’üncü Kolay Transit Merkezi’nin ihracat süreçlerini hızlandıracağını, TIR’ların gümrüklerde bekleme süresinin ise 15 saatten 1 saate düşüreceğini açıkladı.
Rıdvan Arıç, 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Mersin Kolay Transit Merkezi’nin günlük ortalama 150 araca işlem yapma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Tesiste; Ticaret Bakanlığı standartlarına uygun tüm güvenlik ve işlem altyapısı bulunduğunu; 1 kantar, 2 idari ofis, şoför dinlenme alanı ile araçların muayene ve tam kontrollerinin yapılabildiğini aktaran Rıdvan Arıç ayrıca merkezde rampa ve kontrol alanlarının da yer aldığını dile getirdi.
Merkezde mavi hat kapsamında işlem gören firmalar için işlemlerin ortalama 1 saat, sarı hat için yaklaşık 75 dakika, Kırmızı hat için ise yaklaşık 3 saat içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Arıç, İşleyiş kapsamında firmaların, ihracat beyannameleri ve faturalarıyla birlikte talimatlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (TOBBUND)’a ilettiğini açıklayan Arıç, bu doğrultuda hazırlanan taslağın T1 belgesi firmaların onayına sunulduğunu vurguladı. Onayın ardından rezervasyon kaydı oluşturulduğunu ve araç tesise kabul edildiğini aktaran Rıdvan Arıç, tesise giriş yapan araçlar için kantar işlemleri, 7 nokta/zula kontrolleri ve hat bildirimleri gerçekleştirildiğini; tescil ve mühürleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkış kaydı oluşturularak araçlar sınır kapısı veya limana sevk edildiğini söyledi.
15 saatten 1 saate düşecek
‘’İzinli gönderici yetkisi sayesinde, TOBBUND teminatını kullanan yüzlerce tır, iç gümrüklerde zaman kaybetmeden Mersin Kolay Transit Merkezi’ne gelerek beyanname, tescil ve mühürleme işlemlerini yaklaşık 1 saat içerisinde tamamlayabilmekte ve doğrudan sınır kapılarına ya da limana yönlendirilmektedir” diyen Rıdvan Arıç, tesis imkânları ve konumu hakkında şu bilgileri verdi: ‘’Tesis, Mersin Limanı’na 10 km, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne 11 km, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü’ne 8 km mesafe de olup, tesiste, şoför bekleme alanı (otomat, mescit, tuvalet), geniş ve güvenlikli park alanı (tel çit, kamera, aydınlatma) bulunmaktadır.’’