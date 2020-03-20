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Kolonya üreticileri fiyatta anlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Kolonya üreticileri fiyatta anlaştı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Varank, kolonya üreticilerinden Deva Holding, Eczacıbaşı, Eyüp Sabri Tuncer, Evyap , Eser, Marmara Kolonyaları, Pereja ve Rebul firmaları perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt etti" dedi.

Kaynak: AA

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