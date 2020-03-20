Kolonya üreticileri fiyatta anlaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.
Varank, kolonya üreticilerinden Deva Holding, Eczacıbaşı, Eyüp Sabri Tuncer, Evyap , Eser, Marmara Kolonyaları, Pereja ve Rebul firmaları perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt etti" dedi.
Kaynak: AA