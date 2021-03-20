Kolza ve aspir ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak, yağlı tohumlar sınıfında bulunan 1205.10.90.00, 1205.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) Rep veya Kolza Tohumları ile 1207.60.00.00.00 GTİP’li aspir ithalatında gümrük vergileri, 30 Haziran 2021 tarihine kadar sıfırlandı.

Aynı kararda yapılan başka bir değişiklikle de İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve bir kısmı ham olan; ayçiçeği tohumu veya aspir yağları, rep, kolza ve hardal yağlarının gümrük vergileri de 30 Haziran 2021’e kadar sıfırlandı.