Komando parkurunda girişimci yetiştiriyor

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Bilkent Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Mel­bourne Üniversitesi’nde Hizmet Yönetimi eğitimini ta­mamlayan Berke Sarpaş, Tür­kiye’ye döndükten sonra orga­nik tarım ürünlerini uluslara­rası pazarlarda satmak üzere bir web sitesi kurdu. Girişim dünyası ile de ilk o zaman tanı­şan Sarpaş, edindiği deneyim­leri genç girişimcilerle paylaş­maktan ne kadar keyif aldığını fark etti. Sarpaş, bir süre son­ra bunu bir iş fikrine dönüş­türmeye karar verdi. O sırada e-ticaret ve dış ticaret konu­sunda eğitimler veren Sarpaş, işe 2007 yılında Coproline adlı bir e-girişimcilik kursu açarak başladı. Sarpaş, 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye’nin ilk diji­tal ekonomi ve ticaret zirvesine imza atarken, 2007-2013 tarih­leri arasında 7 yılda 5000 giri­şimciyle çalıştı. Sarpaş, hikâye­nin bundan sonrasını şu söz­lerle ifade etti: “7 yıllık süreçte katılımcıların girişimciliğe adım atmaya çalışırken başarı­sız olmalarına neden olan ortak sorunları tespit etme imkânım oldu. En önemli sorunun da di­siplin olduğunu fark ettim. İş­te o zaman dedim ki; ‘Ben bu işi böyle yapmayacağım ve yeni bir şey kuracağım. O şeyin içinde­ki baş tacı konu disiplin olacak. İnsanları dayanıklı, komando gibi yetiştireceğim. Çevre­yi, toplumu, sahayı gözeten insan yetiştireceğim.’ 2013 yılının mart ayında da bir program geliştirmeye baş­ladım. Adını ‘Girişim Sa­vaşçısı’ koydum” dedi.

Temel fizik, genetik, felsefe, psikoloji…

Girişim Savaşçı­sı Kurucusu Ber­ke Sarpaş, nite­likli girişimci­ler yetiştirmek amacıyla oluş­turduğu “Gi­rişim Savaşçısı” programının temel felsefesi ve beş ana pren­sibini şöyle anlattı: “Önceliğim girişimcilere disiplinler ara­sı düşünme yeteneği katmak­tı. Programı katılımcılara te­mel fizik, genetik, felsefe, hikâ­ye anlatımı ve psikoloji gibi konularda genel kültür eğitimi vererek geniş bir altyapı oluş­turmak ve ufuklarını genişlet­mek şeklinde kurguladım. Ki­şisel yaşam amacı ve değerlerin tespiti için klinik psikologlar eşliğinde özel egzersizlerle ka­tılımcıların hayat amaçlarını, değerlerini ve yaşam felsefe­lerini netleştirmelerini sağla­mayı amaçladım. Böylece ken­dilerini tanıyarak doğru iş fik­rini bulmalarını hedeflendim. Üçüncü prensibimiz ise daya­nıklılık ve çeviklik oldu. SAT komandolarıyla iş birliği yapa­rak zorlu parkurlardan ve saha eğitimlerinden geçirerek, kar­şılaşılan her türlü zorluğun üs­tesinden gelebilecek zihinsel ve duygusal dayanıklılık kazan­dırmak. Sağlam teknik dona­nım kazanmaları için girişim­cinin bilmesi gereken her şeyi kapsamlı bir şekilde öğretmek için 51 mentor ve danışmandan oluşan geniş bir uzman kadro­su oluşturduk. Son olarak yo­la çıkma nedenlerimizden bi­ri olan sosyal girişimciliği oda­ğa aldık. İşin merkezine sosyal faydayı koyarak, katılımcıların klasik kapitalist zenginleşme yerine kendi değerleri ve yaşam amaçlarıyla hizmet edecekle­ri bir sosyal fayda ya­ratmalarını ve ka­zandıkları pa­rayı bu sosyal problemi çöz­mek için kul­lanmalarını sağlamalarına katkı koymak istedim.”

190 teknik dersten oluşan Gi­rişim Savaşçısı programı, 134 saha faaliyeti, ‘İntibak’, ‘Ace­mi Birliği’, ‘Usta Birliği’ olmak üzere 3 etapla toplam 472 sa­at sürüyor. Ayrıca mezuniyet sonrası “Daimi Birlik” adında bir topluluk yer alıyor. Sarpaş, dünyanın en organize ve ilginç girişimcilik programlarından biri olarak tanımladığı progra­mın, ABD ve Türkiye’den pa­tent başvuruları bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 1,5 yıla yayılan programa şimdiye kadar 30 bi­nin üzerinde başvuru aldıkla­rını kaydeden Sarpaş, toplam 3 bin 271 kişinin kabul edildiğini ifade etti.

51 kişilik üst düzey mentor ağı

Programın en önemli özelli­ğinin de hemen her alanda uz­man kişilerin yer aldığı 51 ki­şilik eğitim ağı olduğunu an­latan Sarpaş, “Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Fa­ruk Ezacıbaşı, Leyla Alaton, Tan Sağatürk, Nasuh Mağ­ruki, Sina Afra, Ufuk Tarhan, Solo Türk pilotu Yusuf Kurt, SAT komandosu İsmail Dud ve eski MASAK başmüfetti­şi Alparslan Kumaş gibi fark­lı disiplinlerden uzmanlardan oluşan çok geniş bir mentor ağımız var” dedi. Girişim Sa­vaşçısı’nın hem kapsamı hem eğitmen kadrosu hem de me­zun ettiği öğrencilerin hayatı­na katkıları nedeniyle yalnızca bir eğitim programı olmadığı­na işaret eden Sarpaş, mezun­larını ömür boyu destekleyen, güven temelli iş birliklerini teş­vik eden ve sosyal etkiyi oda­ğına alan güçlü bir girişimcilik topluluğu olarak öne çıktığına dikkat çekti.

"Başarıları tescilli girişimler çıkardık"

Girişim Savaşçısı kurulduğu günden bu yana katılımcıları, girişim ekosistemine hazırlarken, genel anlamda hayata hazırladığını kaydeden Berke Sarpaş, programdan mezun olan başarılı girişimlerden de örnekler verdi. Sarpaş, “3D teknolojileri alanında faaliyet gösteren Okan Nahit’in kurduğu Poligon Mühendislik, fikir aşamasından seri üretime kadar katma değerli mühendislik hizmeti sunuyor. Betül Karaca’nın kurduğu Factory of Us ise %100 geri dönüştürülebilir biyokompozitlerle sürdürülebilir mobilya tasarımı ve üretimi yapan bir marka. Zeytin çekirdeği, yumurta kabuğu oldukça farklı ürünleri hammadde olarak kullanıyorlar. İstanbul merkezli online catering hizmeti olarak öne çıkan Misafirliq de mezunlarımızdan Tuğçe Erkaya tarafından kuruldu. Zinnur Küçükköseleci’nin kurucusu olduğu sağlık odaklı bir marka/portal olan Diyethanem ise beslenme, diyet ve sağlıklı yaşam içerikli hizmetler sunuyor” diye konuştu.

Katılımcıları zorlu görevler bekliyor

Eğitim katılımcısı girişimci adaylarına verilen zorlayıcı görevlerden de söz eden Berke Sarpaş, “Eğitime katılan girişimcilere üzerinde hiç para olmadan, şehir içinde yapması için birtakım görevler veriyoruz. Yerine getirmek için tanımadıkları insanlardan yardım isteme, iş birliği yapma, birilerini ikna etme vb. yollarla bu işleri sonuçlandırmaları istiyoruz. Gece whatsapp üzerinden teyakkuz verildiğinde bunu gören katılımcıların 300 saniye gibi bir süre içerisinde ‘görevde’ yazması bekleniyor. Bu da sürekli göreve hazır biçimde teyakkuz halinde olmaları anlamına geliyor.”

Yurt dışına açılmaya hazır

Berke Sarpaş, gelecek vizyonlarını şu sözlerle özetledi: “Öncelikle hedefimiz dünyaya açılmak. ‘Venture Warrior’ adıyla yurt dışı sitemiz bu sene açıldı. Şimdi yurt dışında mentorlarla görüşüyoruz, kadroyu uluslararası forma çevireceğiz. Amerika ile İngiltere ile temaslarımız sürüyor. Üçüncü baskısı çıkacak olan ‘Girişim Savaşçısı’ adlı kitabımın İngilizceye çevriliyor. Ayrıca 2021 yılında başlattığımız Purpose Pact inisiyatifimizle şirketleri sosyal şirketlere dönüştürmeyi ve bu hareketi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Purpose Pact, şirketlerin çalışan maaşları, patronların geliri, kâr dağıtımı ve marka manifestosu gibi konularda sosyal faydayı merkeze alan ekonomik modeller sunuyor.”