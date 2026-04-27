Komando parkurunda girişimci yetiştiriyor
Girişimcilere disiplinler arası düşünme yeteneği sunarak hayata hazırlama amacıyla yola çıkan ‘Girişim Savaşçısı’ programının kurucusu Berke Sarpaş, SAT komandolarının iş birliğiyle zorlu parkurlarda girişimci yetiştiriyor. Sarpaş, sosyal etkiyi odağına alan 472 saatlik programda 51 mentorun yer aldığını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Bilkent Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Melbourne Üniversitesi’nde Hizmet Yönetimi eğitimini tamamlayan Berke Sarpaş, Türkiye’ye döndükten sonra organik tarım ürünlerini uluslararası pazarlarda satmak üzere bir web sitesi kurdu. Girişim dünyası ile de ilk o zaman tanışan Sarpaş, edindiği deneyimleri genç girişimcilerle paylaşmaktan ne kadar keyif aldığını fark etti. Sarpaş, bir süre sonra bunu bir iş fikrine dönüştürmeye karar verdi. O sırada e-ticaret ve dış ticaret konusunda eğitimler veren Sarpaş, işe 2007 yılında Coproline adlı bir e-girişimcilik kursu açarak başladı. Sarpaş, 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye’nin ilk dijital ekonomi ve ticaret zirvesine imza atarken, 2007-2013 tarihleri arasında 7 yılda 5000 girişimciyle çalıştı. Sarpaş, hikâyenin bundan sonrasını şu sözlerle ifade etti: “7 yıllık süreçte katılımcıların girişimciliğe adım atmaya çalışırken başarısız olmalarına neden olan ortak sorunları tespit etme imkânım oldu. En önemli sorunun da disiplin olduğunu fark ettim. İşte o zaman dedim ki; ‘Ben bu işi böyle yapmayacağım ve yeni bir şey kuracağım. O şeyin içindeki baş tacı konu disiplin olacak. İnsanları dayanıklı, komando gibi yetiştireceğim. Çevreyi, toplumu, sahayı gözeten insan yetiştireceğim.’ 2013 yılının mart ayında da bir program geliştirmeye başladım. Adını ‘Girişim Savaşçısı’ koydum” dedi.
Temel fizik, genetik, felsefe, psikoloji…
Girişim Savaşçısı Kurucusu Berke Sarpaş, nitelikli girişimciler yetiştirmek amacıyla oluşturduğu “Girişim Savaşçısı” programının temel felsefesi ve beş ana prensibini şöyle anlattı: “Önceliğim girişimcilere disiplinler arası düşünme yeteneği katmaktı. Programı katılımcılara temel fizik, genetik, felsefe, hikâye anlatımı ve psikoloji gibi konularda genel kültür eğitimi vererek geniş bir altyapı oluşturmak ve ufuklarını genişletmek şeklinde kurguladım. Kişisel yaşam amacı ve değerlerin tespiti için klinik psikologlar eşliğinde özel egzersizlerle katılımcıların hayat amaçlarını, değerlerini ve yaşam felsefelerini netleştirmelerini sağlamayı amaçladım. Böylece kendilerini tanıyarak doğru iş fikrini bulmalarını hedeflendim. Üçüncü prensibimiz ise dayanıklılık ve çeviklik oldu. SAT komandolarıyla iş birliği yaparak zorlu parkurlardan ve saha eğitimlerinden geçirerek, karşılaşılan her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek zihinsel ve duygusal dayanıklılık kazandırmak. Sağlam teknik donanım kazanmaları için girişimcinin bilmesi gereken her şeyi kapsamlı bir şekilde öğretmek için 51 mentor ve danışmandan oluşan geniş bir uzman kadrosu oluşturduk. Son olarak yola çıkma nedenlerimizden biri olan sosyal girişimciliği odağa aldık. İşin merkezine sosyal faydayı koyarak, katılımcıların klasik kapitalist zenginleşme yerine kendi değerleri ve yaşam amaçlarıyla hizmet edecekleri bir sosyal fayda yaratmalarını ve kazandıkları parayı bu sosyal problemi çözmek için kullanmalarını sağlamalarına katkı koymak istedim.”
190 teknik dersten oluşan Girişim Savaşçısı programı, 134 saha faaliyeti, ‘İntibak’, ‘Acemi Birliği’, ‘Usta Birliği’ olmak üzere 3 etapla toplam 472 saat sürüyor. Ayrıca mezuniyet sonrası “Daimi Birlik” adında bir topluluk yer alıyor. Sarpaş, dünyanın en organize ve ilginç girişimcilik programlarından biri olarak tanımladığı programın, ABD ve Türkiye’den patent başvuruları bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 1,5 yıla yayılan programa şimdiye kadar 30 binin üzerinde başvuru aldıklarını kaydeden Sarpaş, toplam 3 bin 271 kişinin kabul edildiğini ifade etti.
51 kişilik üst düzey mentor ağı
Programın en önemli özelliğinin de hemen her alanda uzman kişilerin yer aldığı 51 kişilik eğitim ağı olduğunu anlatan Sarpaş, “Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Faruk Ezacıbaşı, Leyla Alaton, Tan Sağatürk, Nasuh Mağruki, Sina Afra, Ufuk Tarhan, Solo Türk pilotu Yusuf Kurt, SAT komandosu İsmail Dud ve eski MASAK başmüfettişi Alparslan Kumaş gibi farklı disiplinlerden uzmanlardan oluşan çok geniş bir mentor ağımız var” dedi. Girişim Savaşçısı’nın hem kapsamı hem eğitmen kadrosu hem de mezun ettiği öğrencilerin hayatına katkıları nedeniyle yalnızca bir eğitim programı olmadığına işaret eden Sarpaş, mezunlarını ömür boyu destekleyen, güven temelli iş birliklerini teşvik eden ve sosyal etkiyi odağına alan güçlü bir girişimcilik topluluğu olarak öne çıktığına dikkat çekti.
"Başarıları tescilli girişimler çıkardık"
Girişim Savaşçısı kurulduğu günden bu yana katılımcıları, girişim ekosistemine hazırlarken, genel anlamda hayata hazırladığını kaydeden Berke Sarpaş, programdan mezun olan başarılı girişimlerden de örnekler verdi. Sarpaş, “3D teknolojileri alanında faaliyet gösteren Okan Nahit’in kurduğu Poligon Mühendislik, fikir aşamasından seri üretime kadar katma değerli mühendislik hizmeti sunuyor. Betül Karaca’nın kurduğu Factory of Us ise %100 geri dönüştürülebilir biyokompozitlerle sürdürülebilir mobilya tasarımı ve üretimi yapan bir marka. Zeytin çekirdeği, yumurta kabuğu oldukça farklı ürünleri hammadde olarak kullanıyorlar. İstanbul merkezli online catering hizmeti olarak öne çıkan Misafirliq de mezunlarımızdan Tuğçe Erkaya tarafından kuruldu. Zinnur Küçükköseleci’nin kurucusu olduğu sağlık odaklı bir marka/portal olan Diyethanem ise beslenme, diyet ve sağlıklı yaşam içerikli hizmetler sunuyor” diye konuştu.
Katılımcıları zorlu görevler bekliyor
Eğitim katılımcısı girişimci adaylarına verilen zorlayıcı görevlerden de söz eden Berke Sarpaş, “Eğitime katılan girişimcilere üzerinde hiç para olmadan, şehir içinde yapması için birtakım görevler veriyoruz. Yerine getirmek için tanımadıkları insanlardan yardım isteme, iş birliği yapma, birilerini ikna etme vb. yollarla bu işleri sonuçlandırmaları istiyoruz. Gece whatsapp üzerinden teyakkuz verildiğinde bunu gören katılımcıların 300 saniye gibi bir süre içerisinde ‘görevde’ yazması bekleniyor. Bu da sürekli göreve hazır biçimde teyakkuz halinde olmaları anlamına geliyor.”
Yurt dışına açılmaya hazır
Berke Sarpaş, gelecek vizyonlarını şu sözlerle özetledi: “Öncelikle hedefimiz dünyaya açılmak. ‘Venture Warrior’ adıyla yurt dışı sitemiz bu sene açıldı. Şimdi yurt dışında mentorlarla görüşüyoruz, kadroyu uluslararası forma çevireceğiz. Amerika ile İngiltere ile temaslarımız sürüyor. Üçüncü baskısı çıkacak olan ‘Girişim Savaşçısı’ adlı kitabımın İngilizceye çevriliyor. Ayrıca 2021 yılında başlattığımız Purpose Pact inisiyatifimizle şirketleri sosyal şirketlere dönüştürmeyi ve bu hareketi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Purpose Pact, şirketlerin çalışan maaşları, patronların geliri, kâr dağıtımı ve marka manifestosu gibi konularda sosyal faydayı merkeze alan ekonomik modeller sunuyor.”