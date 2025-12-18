Komisyon toplantısına katılmama kararı almıştı: Türk-İş Başkanı Atalay ile görüşen Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Merkezi’nde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Işıkhan, “İşçilerden aldığım bilgileri Komisyon'la paylaşacağım. Türk-İş'in asgari ücret tespit komisyonuna katılmama kararında değişiklik yok” ifadelerini kullandı.

"İşçi kesiminin olmaması eksiklik değil"

Türk-İş'in ardından Hak-İş ile görüşen Bakan Işıkhan, işçi temsilcilerinin masada olmamasının önemli bir sorun teşkil etmediğini ifade etti. Masaya taleplerin iletildiğini söyleyen Işıkhan, "Hak-İş Başkanı Sayın Mahmut Arslan sağ olsun nezaket gösterdi. Görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri biraz sonra başlayacak olan hatta başlamış olabilir komisyona ileteceğim. Sosyal diyalog süreçlerini başlatıyoruz. Burada özellikle şunun altını çizmek isterim. Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce Türk-İş'in masasına gittik görüşlerini aldık. Şimdi de Hak-İş'in masasında bu istişareleri yaptık ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek süreci sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım. Müsaadelerinizle ben komisyona katılmak zorundayım" dedi.

Türk-İş toplantıya katılmama kararı almıştı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının bugün saat 14.00’te yapılması planlanıyor. Türk-İş, ilk toplantıda olduğu gibi bu toplantıya da katılmama kararını sürdürdüğünü duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, konfederasyonun kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer aldığını hatırlattı.

"Sabote edelim düşüncemiz yok"

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını belirterek, "Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı" demişti.