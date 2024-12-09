Komisyonun toplanmasına saatler kala DİSK asgari ücret için net rakam verdi

Asgari ücrette zam marotunu başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağını belirlemek üzere yarın bir araya geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki hafta içinde karara varması beklenirken, işçi kesiminden ilk atak geldi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) toplantıya saatler kala asgari ücret talebini açıkladı, ısrarcı olacaklarını duyurdu.

DİSK'in talebi 33 bin 500 lira

DİSK, "Asgari Ücret Araştırması 2025" başlıklı bir bildiri yayımlayarak, asgari ücrete dair istek ve taleplerini dile getirdi.

DİSK-AR tarafından yapılan araştırmada, "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" denildi.

Bu veri üzerinden hesaplandığında DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 TL'ye işaret etti.

Asgari ücrete çift zam talebi

Yüksek enflasyona da işaret eden DİSK, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda iki kez asgari ücret zammı gelmesi gerektiğini savundu.

İşçi kesimini TÜRK-İŞ temsil edecek

Neredeyse 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren süreçte, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise üye sayısı en fazla olan TÜRK-İŞ temsil edecek.

Öte yandan TÜRK-İŞ henüz asgari ücret talebini açıklamazken, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, hem 2024 enflasyonunun hem de 2025 yılında beklenen enflasyonunun asgari ücret artışı için kabul edilebilir olmadığını söyledi.