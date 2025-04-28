Komite kuruldu fahiş fiyat artışı takibe alındı
Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından emlak ilanlarında fiyat artışı yapanlara 14,5 milyon TL ceza keserken, gözler bir yandan da e-ticaret sektörüne çevrildi.
Nagihan KALSIN
Depremin ardından vatandaşlar özellikle çadır, fener, şarj aleti ve termos gibi ürünlere yönelirken, bazı e-ticaret sitelerinde fahiş fiyat artışları görüldü.
Fiyatlar artmaya başlayınca sektör temsilcileri önlem aldı
Acil ihtiyaçlarını e-ticaret sitelerinden karşılamak isteyen vatandaşlar fahiş fiyatlara tepki gösterirken, sektör temsilcileri de önlem almak için harekete geçti. ETİD Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, depremin ardından özellikle çadır, şarj aleti, deprem çantası ve konserve gibi ürünlere talebin hızla arttığını söyledi. Çevikoğlu, son iki gündür bu ürünlerin çok aratıldığını ve talebin yükseldiğini belirtti, buna bağlı olarak istenmeyen fiyat artışlarının da yaşandığını ifade etti.
Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağıran Çevikoğlu, sektör olarak kendi önlemlerini aldıklarının da altını çizdi. Çevikoğlu, şunları söyledi: “Bu tür afet anlarında maalesef fırsatçılar da ortaya çıkabiliyor. Biz de sektör temsilcileri olarak tüketicileri bu fırsatçılara karşı korumak için çeşitli önlemleri şimdiden hayata geçirdik.
Örneğin biz PttAVM bünyesinde beş personelden oluşan bir komite kurduk. Acil durum ihtiyaçlarına ilişkin ürünler bu komite tarafından anlık takip ediliyor. Fiyat artışlarında bir anormallik tespit edildiği anda söz konusu ürün satışa hemen kapatılıyor. Böylece çok kısa süre içerisinde aslında mağduriyetin de önüne geçmiş olduk ve fırsatçılara bu anlamda geçit vermedik. Zaten komitemizin kontrollerinin ardından da şu anda platformumuzda fiyatlarla ilgili dalgalanmanın önüne geçilmiş durumda.
Dernek olarak da sektörün tümüne yönelik uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz. ETİD üyesi firmalarımız da kendi iç denetimlerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Diğer yandan vatandaşlarımız da alışverişleri nereden yaptığına dikkat etmeli. E-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde mutlaka güvenli ürün damgası sorgulanmalı.”