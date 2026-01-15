Komşu, her bir işsiz kadın için 10 bin Euro harcayacak

Yunanistan Çalışma Bakanı Niki Kerameos, yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmayı hedefleyen yeni ve hedefli bir istihdam programı başlatacaklarını duyurdu. Programın toplamda 10 bin işsiz kadını kapsadığı belirtildi.

Planlanan istihdamın 5 bininin tam zamanlı, 5 bininin ise yarı zamanlı olacağı vurgulandı. Böylece hem farklı çalışma modellerine ihtiyaç duyan kadınlara seçenek sunulması hem de işverenlerin personel ihtiyacına çözüm sağlanması amaçlanıyor.

İşverenlere maaş desteği

Programın en dikkat çeken yönlerinden biri, işverenlere verilecek yüksek oranlı ücret sübvansiyonu. Uygulama kapsamında programa katılan işverenler, işe alacakları kadın çalışanlar için önemli bir maaş desteği alacak.

Özellikle 15 yaşına kadar çocuğu bulunan anneler için destek oranı artırılacak. Bakan Kerameos, bu gruptaki kadınlar için ücret sübvansiyonunun maaşın yüzde 80’ine kadar çıkabileceğini ifade etti. Programın, çalışma hayatına dönüşte en büyük zorlukları yaşayan gruplardan biri olan anneler açısından “güçlü bir teşvik” niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Programa katılmak isteyen kadınların, Yunanistan’daki Kamu İstihdam Servisi (DYPA) sisteminde işsiz olarak kayıtlı olması gerekiyor. Bu koşul, hem doğru hedef kitleye ulaşılması hem de eşleştirme sürecinin daha verimli yürütülmesi için temel kriter olarak öne çıkıyor.

Süreç tamamen dijital yürütülecek

Programın başvuru sistemi de “tamamen dijital” tasarlandı. İşverenler, programa katılım için başvurularını gov.gr üzerinden çevrim içi şekilde yapacak. Ardından DYPA, kendi işsizlik kayıtlarını kullanarak şirketleri uygun adaylarla eşleştirecek.

Bakan Kerameos, DYPA’nın bu süreçte “doğru kişiyi doğru iş ile buluşturma” rolünü üstleneceğini dile getirdi.

Programın bütçesi 100 milyon Euro

Kerameos’a göre bu çalışma, Yunanistan’da bugüne kadar hayata geçirilen kadın istihdamını desteklemeye yönelik en büyük hedefli girişim olma özelliğini taşıyor.

Programın toplam bütçesi 100 milyon Euro olarak açıklandı. Bakan, işgücüne geri dönüşün zaman geçtikçe zorlaştığına dikkat çekerek, programın yalnızca yeni anneleri değil, çocuğu 15 yaşına kadar olan kadınları da kapsamasıyla daha geniş bir etki yaratmasının hedeflendiğini söyledi.