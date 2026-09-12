Komşu'da binlerce çalışanın maaşı artacak: 2027’de yüzde 10’luk kıdem zammı geliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yunanistan’da mali kriz ve kurtarma programları kapsamında uygulanan kemer sıkma önlemleri nedeniyle yıllarca dondurulan kıdeme dayalı ücret artışlarının yeniden başlamasının ardından ilk kritik eşik 2027’de aşılacak.

1 Ocak 2024’te yeniden yürürlüğe giren sistem kapsamında bu tarihten sonra üç yıllık çalışma süresini tamamlayan çalışanlar, kıdemlerine bağlı olarak maaş artışından yararlanmaya başlayacak. Böylece özellikle daha genç çalışanların taban ücretlerinde kademeli artışların önü açılacak.

2027’de ilk üç yıllık kıdem süresi doluyor

Kıdem artışlarının yeniden uygulanmaya başladığı 1 Ocak 2024 tarihi, yeni sistem açısından belirleyici olacak.

Bu tarihten itibaren üç yıllık çalışma süresini tamamlayan ve daha önce tanınmış bir kıdem geçmişi bulunmayan çalışanlar, 2027’de ilk kıdem artışına hak kazanacak.

Asgari ücretle çalışanlar için ilk üç yıllık sürenin tamamlanması yüzde 10’luk ücret artışı anlamına geliyor.

920 Euro maaş 1012 Euro’ya çıkabilecek

Yunanistan’da mevcut asgari ücret 920 Euro seviyesinde bulunuyor.

Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında yüzde 10’luk ilk kıdem artışı, aylık taban ücreti 1.012 Euro’ya çıkarıyor.

Ancak bu tutar, 2027’de yapılacak yeni asgari ücret düzenlemesini henüz içermiyor. Bu nedenle çalışanların alacağı gerçek tutar, 1 Nisan 2027’de yürürlüğe girecek asgari ücret artışına göre şekillenecek.

Asgari ücret 960 Euro’ya çıkarsa maaş 1056 Euro olacak

Yunanistan hükümetinin hedefi, mevcut 920 Euro’luk asgari ücreti yaklaşık 960 Euro’ya yükseltmek.

Asgari ücretin 1 Nisan 2027’de 960 Euro seviyesine çıkarılması halinde, ilk yüzde 10’luk kıdem artışına hak kazanan bir çalışanın taban ücreti 1.056 Euro’ya yükselecek.

Dolayısıyla 2027’de kıdem zammından yararlanacak çalışanların maaşlarında hem yeni asgari ücret hem de kıdeme bağlı artış etkili olacak.

Her üç yıllık kıdem için yüzde 10 artış

Kıdeme dayalı sistem yalnızca ilk üç yıllık dönemle sınırlı değil.

İlgili düzenlemeye göre çalışanlar her üç yıllık çalışma süresi için yüzde 10 ücret artışına hak kazanıyor. Bu artış en fazla üç dönem için uygulanabiliyor.

Böylece kıdeme bağlı toplam ücret artışı yüzde 30’a kadar ulaşabiliyor.

2012 öncesi kıdemi bulunan çalışanları da ilgilendiriyor

Sistemde 14 Şubat 2012’den önce tanınmış çalışma süresi bulunan çalışanlar için de ayrı bir durum söz konusu.

Bu çalışanlar, kıdem artışlarının yeniden uygulanmaya başlamasının ardından bir sonraki ücret artışına hak kazanabilmek için çalışma sürelerini biriktirmeye devam ediyor.

Böylece Yunanistan’da 2027, hem 1 Ocak 2024 sonrasında ilk üç yıllık kıdem süresini tamamlayan çalışanlar hem de daha önce tanınmış kıdemi bulunan özel sektör çalışanları açısından maaş artışlarının daha görünür hale geleceği yıl olacak.