Komşu'da bir günlük plaj keyfi 100 Euro'yu aşıyor

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen Atinalılar bu yaz yüksek fiyatlarla karşı karşıya. Organize plajlarda giriş ücretlerinden şezlong kiralarına, yiyecek ve içecek masraflarından temel ihtiyaç ürünlerine kadar hemen her kalemde yaşanan artış, bir günlük plaj keyfini birçok aile için lüks haline getirdi.

Atina'daki organize plajlarda giriş ücretleri kişi başı 8-12 Euro arasında değişiyor. Şezlong ve şemsiye kiralama bedeli ise plaja göre 15 Euro'dan başlayıp 40 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Yiyecek ve içecek harcamaları da eklendiğinde, bir ailenin ya da arkadaş grubunun günlük plaj masrafı rahatlıkla 100 Euro'nun üzerine çıkıyor.

Vatandaş çözümü ücretsiz plajlarda buluyor

Yüksek fiyatlar nedeniyle çok sayıda kişi organize plajlar yerine ücretsiz halk plajlarını tercih ediyor. Tatilciler, masrafları azaltmak için şemsiye, sandalye ve yiyeceklerini evden getirerek bütçelerini korumaya çalışıyor.

Sadece plaja gitmek bile 48 Euro

Üstelik ücretsiz plajları tercih edenler de masraflardan tamamen kurtulamıyor. Yerel hesaplamalara göre güneş kremi, yüz kremi, güneş sonrası losyon, kahve, peynirli börek, meyve ve ıslak mendilden oluşan temel bir "plaj sepeti" yaklaşık 48 Euro'ya mal oluyor. Bu tutara ulaşım, yakıt, plaj şemsiyesi ve diğer ekipmanlar ise dahil değil.

Enflasyon plaj harcamalarını da vurdu

Plaj maliyetlerindeki yükselişte enflasyon da etkili oluyor. Yunanistan İstatistik Kurumu verilerine göre ülkede yıllık tüketici enflasyonu Haziran 2026'da yüzde 4,4'e yükselirken, son 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Artan fiyatlar nedeniyle birçok kişi artık organize plajların sunduğu konfor ile ücretsiz plajların sağladığı tasarruf arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.