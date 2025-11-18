Komşu'da enflasyon üst üste üçüncü kez geriledi

Yunanistan’da enflasyon ekim ayında üst üste üçüncü kez gerileyerek yüzde 1,6 seviyesine indi. Euro Bölgesi ortalaması olan yüzde 2,1’in altında kalan ülke, en düşük enflasyona sahip ülkeler arasında yer aldı. En yüksek enflasyon ise Estonya’da (yüzde 4,5) kaydedildi.

Otel, kafe ve restoranlar etkili oldu

Temmuz’da yüzde 6,4 olan oteller, kafeler ve restoranlarda fiyat artışı ekimde yüzde 1,4’e gerileyerek düşüşte önemli rol oynadı. Konut, elektrik, gaz ve yakıtlardaki artış ise yüzde 8,1’den yüzde 2,4’e indi. Gıda, giyim ve ayakkabıda da hafif yavaşlama görüldü.

Çekirdek enflasyon da önemli ölçüde gerileyerek yüzde 4,3’ten yüzde 1,9’a düştü.

Türkiye'de enflasyon oranı kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını enflasyon rakamlarını aylık yüzde 2,55 ve yıllık yüzde 32,87 olarak açıkladı.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,87 artış, ulaştırmada yüzde 27,33 artış ve konutta yüzde 50,96 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik market turu

Yunanistan’da gıda fiyatları Türkiye’den daha ucuz olunca, tur firmaları komşuya süpermarket turları başlattı. Günübirlik turun fiyatı 39 Euro. Günü birlik alışveriş turunda otobüsler Lidl, Jumbo ve duty free’lere uğruyor. Vatandaşlar boş getirdiği valizleriyle bu marketlerde alışveriş yapıyor.