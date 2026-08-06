Komşu'da hayat pahalılığı alarmı! Maaşlar eriyor, alım gücü kriz derinleşiyor

Yunanistan'da hayat pahalılığı yalnızca yükselen fiyatlardan kaynaklanmıyor. Analize göre asıl sorunlardan biri, ücretlerin gerçek yaşam maliyetindeki artışın gerisinde kalması. Bu nedenle çalışanların satın alma gücü yıllardır zayıflamaya devam ediyor. Hükümet asgari ücreti aylık 920 euroya yükselttiğini vurgulasa da, bu artışın vatandaşların günlük yaşamına yeterince yansımadığı belirtiliyor.

Satın alma gücünde Avrupa'nın gerisinde

Eurostat verilerine göre Yunanistan, nominal asgari ücret sıralamasında Avrupa'nın orta grubunda yer alıyor. Ancak yaşam maliyetlerini dikkate alan satın alma gücü standardına (PPS) göre tablo değişiyor. Bu ölçüte göre ülke, yasal asgari ücret uygulayan 22 Avrupa ülkesi arasında 14. sırada bulunuyor. Polonya, Portekiz, Hırvatistan, Litvanya ve Romanya gibi ülkelerin satın alma gücü açısından daha iyi durumda olduğu ifade ediliyor.

Ücretler hâlâ kriz öncesinin altında

İşçi Enstitüsü (INE-GSEE) verilerine göre, 2025 yılında ortalama yıllık nominal ücretler hâlâ 2009 seviyesinin yüzde 12 altında kaldı. Enflasyon etkisi hesaba katıldığında ise reel ücretlerin 2009'a kıyasla yüzde 31 daha düşük olduğu belirtiliyor. Ayrıca kırılgan çalışma koşullarında çalışanların oranının da yıllar içinde önemli ölçüde arttığına dikkat çekiliyor.

Düşük ücret modeli sürdürülebilir değil

Analizde, Yunanistan iş gücü piyasasının Avrupa ortalamasının altında kalan ücretler, zayıf satın alma gücü ve sınırlı çalışan haklarıyla öne çıktığı vurgulanıyor. Eleştirilerde, uzun yıllardır uygulanan düşük ücret politikasının emeği bir yatırım yerine maliyet unsuru olarak gördüğü belirtilirken, uzun vadede güçlü işçi hakları ve daha yüksek reel ücretlerin ekonomik büyümeyi destekleyebileceği görüşü dile getiriliyor.