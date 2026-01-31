Komşuda istihdam patlaması! Üç sektör lokomotif oldu

Yunanistan ekonomisinde istihdam artışı son beş yılda hız kazanırken, bu büyümenin ana sürükleyicileri ticaret, turizm ve konaklama sektörleri oldu. 2020-2025 döneminde söz konusu üç alan yaklaşık 260 bin yeni iş yaratarak toplam istihdam artışının yüzde 53’ünü tek başına üstlendi. Bu güçlü performans, işsizliğin kalıcı biçimde gerilemesinde belirleyici rol oynadı.

Pandemi sonrası istikrarlı toparlanma

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, istihdamdaki bu genişleme işsizlik oranına da doğrudan yansıdı. Kurumun son bültenine göre işsizlik, Aralık 2025’te yüzde 7,5 seviyesine indi. Bu oran, Aralık 2024’e kıyasla 1,9 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Böylece Yunanistan, pandemi sonrası dönemde işgücü piyasasında istikrarlı bir toparlanma çizgisi yakalamış oldu.

Hangi sektörler öne çıktı?

ELSTAT’ın işgücü anketinde “ticaret, turizm ve konaklama” başlığı; toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıt ve motosiklet onarımı, ulaştırma ve depolama faaliyetleri ile konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerini kapsıyor. Bu geniş tanım, özellikle turizme bağlı yan sektörlerin de istihdam artışına güçlü katkı verdiğini gösteriyor.

Büyüme farklı katmanlara yayıldı

İstihdam artışı yalnızca turizmle sınırlı kalmadı. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile idari ve destek hizmetlerinde de güçlü işe alımlar gerçekleşti. Bunun yanı sıra madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sanayi, enerji arzı, su temini, atık su ve atık yönetimi gibi alanlarda da çalışan sayısı arttı. Bu tablo, büyümenin ekonominin farklı katmanlarına yayıldığına işaret ediyor.

İnşaat sektörü de payını aldı

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde de kayda değer istihdam artışları gözlendi. İnşaat sektörü de bu genişlemeden payını aldı. Buna karşılık artışın daha sınırlı olduğu alanlar da oldu.

Gayrimenkul faaliyetlerinde çalışan sayısı 2020’de 23 bin 167 iken 2025’te 26 bin 179’a yükseldi. Finans ve sigorta faaliyetlerinde ise istihdam aynı dönemde 81 bin 176’dan 85 bin 500’e çıktı.