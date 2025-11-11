Komşu'da zeytinyağı fiyatları yüzde 36,9 düştü

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, Ekim 2025’te tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2’ye ulaştı.

Fiyat artışlarının en çok hissedildiği kalemler arasında çikolata (yüzde 21,1), kahve (yüzde 19,3) ve et ürünleri (yüzde 10,6) yer aldı.

Kira fiyatları da yıllık bazda yüzde 8,9 oranında arttı.

Enerji ucuzladı, kiralar bunaltıyor

Son aylarda büyük artış gösteren zeytinyağı fiyatları Ekim’de yüzde 36,9 gerileyerek hanelere nefes aldırdı.

Buna karşın, gıda ve alkolsüz içecekler kategorisi genel olarak yüzde 2,3 yükseldi. Özellikle ekmek, tahıl, süt ürünleri ve meyve fiyatları artmaya devam etti.

Barınma giderleri yüzde 1,4 arttı; elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş bu artışı kısmen dengeledi.

Otel, kafe ve restoran fiyatları yüzde 6,5 yükseldi, ulaşım maliyetleri de yüzde 0,7 oranında arttı.

Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki gerilemenin enflasyonu sınırladığını ancak gıda ve kira fiyatlarındaki kalıcı artışın Yunan hanelerinin alım gücünü zayıflattığını belirtiyor.

Yunanistan’ın yüzde 2’lik enflasyonu, Euro Bölgesi ortalamasının altında kalarak ülkeyi İspanya (yüzde 3,2) ve Almanya (yüzde 2,3) gibi ülkelerin gerisinde bıraktı.