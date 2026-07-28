Komşu'dan gıda etiketlerini yüzde 23'e kadar düşürecek hamle: Ulusal Fiyatlandırma Girişimi

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Yüksek gıda fiyatlarıyla mücadele eden Yunanistan’da tüketicinin market faturasını düşürmeye yönelik yeni bir dönem başlıyor.

Üreticiler, tedarikçiler ve süpermarket zincirlerinin katılımıyla yürütülen Ulusal Fiyatlandırma Girişimi kapsamında günlük hayatta sık tüketilen temel ürünlerde fiyat indirimleri yapılacak. İlk teklifler Yunanistan Bağımsız Piyasa Denetimi ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na ulaşırken, indirim oranlarının yüzde 5 ile yüzde 23 arasında değiştiği bildirildi. İndirimlerin 31 Ağustos’ta başlaması planlanıyor.

En az yüzde 5 indirim yapılacak

Yunan gazetelerinde detaylı olarak anlatılan program kapsamında şirketlerin hangi ürünlerde ne kadar fiyat indirimi yapacağına ilişkin teklifler toplanmaya başladı.

Belirlenen kurallara göre programa dahil edilecek ürünlerde indirim oranı yüzde 5’in altında olamayacak. Şu ana kadar sunulan en yüksek indirim teklifi ise yüzde 23'e ulaştı.

Başvuruların ağustos ayı boyunca büyük ölçüde açık tutulması planlanıyor. Sektör temsilcileri şirketlerin iç onay süreçlerini tamamlayabilmesi için 24 Ağustos'a kadar süre verilmesini talep etmişti. Buna rağmen katılımların büyük bölümünün bu tarihten önce tamamlanması bekleniyor.

İndirimler 31 Ağustos’ta başlıyor

Şirketlere tanınan ek süre, uygulamanın başlangıç takvimini değiştirmeyecek. Planlamaya göre fiyat indirimlerinin 31 Ağustos itibarıyla tüketiciye yansıtılması hedefleniyor.

Programda amaç, mümkün olduğunca çok ürünü indirim listesine koymak değil; tüketicinin bütçesinde gerçekten karşılığı olan ürünlerin fiyatını aşağı çekmek.

Bu nedenle şirketlerden, satış hacmi yüksek ve hanelerin alışveriş sepetlerinde düzenli olarak bulunan ürünleri seçmeleri isteniyor.

Göstermelik ürün yerine temel ihtiyaçlar

Yunanistan yönetimi daha önceki benzer uygulamalarda ortaya çıkan bir sorunun da önüne geçmek istiyor.

İndirim listesinin talebi düşük binlerce ürünle yapay biçimde büyütülmesi yerine, vatandaşların sık satın aldığı ürünlere odaklanılacak.

Süpermarketler de fiyat indirimine katkı sağlayacak

Programın bir sonraki aşamasında süpermarket zincirleri devreye girecek. Marketlerden, tedarikçilerin sunduğu indirimlerin üzerine kendi katkılarını yapıp yapamayacaklarını değerlendirmeleri istenecek.

Bu durum özellikle et gibi ürün gruplarında önem taşıyor. Büyük market zincirleri bu ürünleri çoğu zaman aracılar yerine doğrudan tedarik ediyor.

Ette yapılacak indirimlere ilişkin tekliflerin ağustos ayının üçüncü ve dördüncü haftalarında netleşmesi bekleniyor.

Ayrıca süpermarketlerin kendi markalarıyla sattığı özel markalı ürünlerin de programa dahil edilmesi değerlendiriliyor. Bazı tedarikçilerin bu ürünler için şimdiden indirim teklifinde bulunduğu bildirildi.

İndirimli ürünlere özel işaret

Süpermarket zincirleri uygulama öncesinde bilgi sistemlerini yeni fiyatlara göre düzenleyecek ve raflarda özel işaretlemeler yapacak.

Programa katılan ürünler Yunanistan'daki PosoKanei fiyat karşılaştırma platformunda da gösterilecek. Böylece tüketiciler hangi ürünlerin programa dahil olduğunu görebilecek ve fiyatlarını karşılaştırabilecek.

30-40 Euro tasarruf hedefleniyor

Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos, sektör ve süpermarketlerle yapılan anlaşmanın hane bütçelerine doğrudan katkı sağlayabileceğini söyledi.

Theodorikakos'a göre temel tüketim ürünlerinde fiyatların uzun süre daha düşük tutulması, bir hanenin aylık market alışverişinde 30-40 Euro daha az harcaması anlamına gelebilir.

Bakan, özellikle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar açısından temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatların düşürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ancak programın tüketicinin bütçesine ne ölçüde katkı sağlayacağı, 31 Ağustos'tan itibaren indirimlerin market kasalarına ne kadar yansıdığıyla belli olacak.