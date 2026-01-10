Komşudan 'koruma' hamlesi: Zeytin, peynir, safran, rakı, şarap

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, çoğunluk oyu ile AB’nin bugüne kadarki en büyük serbest ticaret anlaşmalarından biri olan Mercosur Anlaşması’na onay verdi. Karar, AB ile Güney Amerika ülkeleri arasında 25 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından geldi.

Yunanistan Tarım Bakanlığı’na yakın kaynaklar, Atina’nın anlaşmaya verdiği olumlu oyun, Yunan çiftçilerini ve tarım üreticilerini koruyan tüm unsurlar dikkate alınarak verildiğini vurguladı. Kaynaklara göre anlaşma, hem üretici güvenceleri hem de gıda kalite ve güvenliği açısından sıkı şartlar içeriyor.

Anlaşmaya yönelik iç politikadaki eleştirileri hafifletmek isteyen bakanlık kaynakları, siyasi çerçevenin 2019 yılında, önceki sol hükümet döneminde belirlendiğini hatırlattı. Böylece mevcut hükümetin yalnızca önceden çizilen çerçeve içinde hareket ettiği mesajı verildi.

İhracatta büyük pazar umudu

Yunanistan’ın Mercosur ülkelerine yaptığı tarım ve gıda ihracatı şu an için oldukça sınırlı; toplam tutar 34,3 milyon avro seviyesinde. Atina, yaklaşık 270 milyon nüfusa sahip bu ortak pazarda anlaşma sayesinde ihracatın önemli ölçüde artmasını hedefliyor.

Anlaşma kapsamında, taklit ve benzeri ürünlere karşı toplam 344 Avrupa menşeli gıda ve içecek ürünü korunacak. Bu liste içinde 21 adet Yunan ürünü yer alıyor.

Feta, zeytinyağı, kuru üzüm, safran, damla sakızı...

Koruma altına alınacak Yunan ürünleri arasında feta peyniri ve diğer Yunan peynirleri, zeytinyağı, Kalamata zeytini, Korint kuru üzümü, Kozani safranı, Sakız Adası damla sakızı, Sitia zeytinyağı, çeşitli bölgelere ait şaraplar, reçineli şarap retsina ve üzüm rakısı tsipouro bulunuyor.

AB nüfusunun yüzde 65’inin desteği sağlandı

Anlaşmaya 21 AB üyesi ülke, aralarında Yunanistan’ın da bulunduğu şekilde “evet” oyu verdi. Gerekli olan, üye ülkelerin en az 15’inin ve AB nüfusunun yüzde 65’inin desteği sağlanmış oldu. Bu gelişmeyle birlikte AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Mercosur ülkeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay ile anlaşmayı Paraguay’ın Asuncion kentinde önümüzdeki günlerde imzalaması bekleniyor.