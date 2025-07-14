Komşudan turist, Türk deniz ürünlerine geliyor

Başak Nur GÖKÇAM

Müşterilerinin yüzde 30’unun yurtdışından geldi­ğini ve gastronomi turizmine ciddi katkıda bulundukları­nı söyleyen Sofram Restau­rant’ın ikinci kuşak işletmeci­lerinden Hüseyin Kankaya, özellikle Yunanistan ve Bul­garistan’dan büyük ilgi gör­düklerini, turistlerin sadece yemek yemek için Silivri’ye geldiklerini söyledi. Kankaya, “Türk mutfağında deniz ürün­lerinin yeri maalesef yeterin­ce güçlü değil.

Biz Türk mut­fağıyla deniz ürünlerinin bir­biriyle ne kadar ahenk içinde ilerleyebileceğini gelen misa­firlerimize özel sunumlar ile aktarıyoruz. Hedefimiz kendi­mize özgü çeşit sayımızı 3 bin 500’e çıkarmak” dedi. Resto­ranlarına gelen misafirleri­ne öncelikle bölgenin ve res­toranın tarihini anlattıklarını söyleyen Kankaya, “Sunduğu­muz lezzetlerin bir örneğinin olmadığını, fakat yiyecekleri her bir lezzetin bir hikayesi ol­duğunu misafirlerimize anla­tıyoruz. Her bir ürünün hayal sürecinden sofraya gelen ana kadar ayrı ayrı hikayeleri var" ifadelerini kullandı.