Komşudan turist, Türk deniz ürünlerine geliyor
Kendi reçetesiyle hazırladığı bin 750 çeşit deniz ürününü ziyaretçilerine sunan Sofram Restaurant, yerli ve yabancı turistleri ilgi odağı oldu.
Başak Nur GÖKÇAM
Müşterilerinin yüzde 30’unun yurtdışından geldiğini ve gastronomi turizmine ciddi katkıda bulunduklarını söyleyen Sofram Restaurant’ın ikinci kuşak işletmecilerinden Hüseyin Kankaya, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan’dan büyük ilgi gördüklerini, turistlerin sadece yemek yemek için Silivri’ye geldiklerini söyledi. Kankaya, “Türk mutfağında deniz ürünlerinin yeri maalesef yeterince güçlü değil.
Biz Türk mutfağıyla deniz ürünlerinin birbiriyle ne kadar ahenk içinde ilerleyebileceğini gelen misafirlerimize özel sunumlar ile aktarıyoruz. Hedefimiz kendimize özgü çeşit sayımızı 3 bin 500’e çıkarmak” dedi. Restoranlarına gelen misafirlerine öncelikle bölgenin ve restoranın tarihini anlattıklarını söyleyen Kankaya, “Sunduğumuz lezzetlerin bir örneğinin olmadığını, fakat yiyecekleri her bir lezzetin bir hikayesi olduğunu misafirlerimize anlatıyoruz. Her bir ürünün hayal sürecinden sofraya gelen ana kadar ayrı ayrı hikayeleri var" ifadelerini kullandı.