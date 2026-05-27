Komşu'dan yabancı yatırımcıyı çekmek için kritik hamle: İlk gelen ilk değerlendirilir

Yunanistan, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve uluslararası sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla yeni bir yabancı yatırım reformunu devreye almaya hazırlanıyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni çerçeve, özellikle teknoloji ve stratejik sektörlerde milyarlarca Euro'luk yatırımın önünü açmayı hedefliyor.

Hazırlanan yasa tasarısı, yalnızca yurtdışı kaynaklı sermayeyle finanse edilen projelere özel destekler sunacak. Yeni sistem kapsamında 50 milyon Euro'ya kadar olan yatırım projeleri teşvik kapsamına alınabilecek. Böylece ülkenin yatırım ikliminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yatırımın niteliğine göre vergi muafiyeti

Teşvik programının odağında teknoloji, yapay zekâ, sanayi ve savunma sektörleri bulunuyor. Ayrıca biyoteknoloji, sağlık, lojistik, araştırma-geliştirme ve havacılık gibi alanlar da öncelikli yatırım başlıkları arasında yer alıyor. Hükümet, yüksek katma değerli yatırımları ülkeye çekmek istiyor.

Yeni düzenlemeyle yatırımcılara çeşitli vergi avantajları sağlanacak. Bölgesel koşullara ve yatırımın niteliğine göre vergi muafiyetleri ya da hızlandırılmış amortisman imkanları sunulacak. Bu sayede yatırım maliyetlerinin azaltılması ve sermaye geri dönüşünün hızlandırılması hedefleniyor.

Hızlı ruhsat sistemi

Bürokratik süreçlerin azaltılması da reform paketinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Büyük ölçekli yatırımların önündeki en büyük engeller arasında gösterilen uzun izin süreçlerinin, hızlı ruhsat sistemiyle kısaltılması planlanıyor.

Finansman desteği kapsamında ise Yunanistan Kalkınma Bankası devreye girecek. 50 milyon euroya kadar olan yatırımlar için düşük faizli kredi ve daha esnek teminat koşulları sağlanabilecek. Yetkililer, bu modelin yatırımcıların finansman riskini azaltacağını düşünüyor.

Yabancı yatırımcılar için oturum izni süreçlerinde de kolaylık sağlanacak. Özellikle şirket yöneticileri ve uluslararası yatırımcıların ülkeye giriş ve yerleşim işlemlerinin hızlandırılması planlanıyor. Böylece Yunanistan’ın yatırım merkezi olarak cazibesinin artırılması hedefleniyor.

Başvuruların “ilk gelen ilk değerlendirilir” sistemiyle inceleneceği açıklandı. Şeffaf bir süreç oluşturmayı amaçlayan hükümet, yatırımcı güvenini artırarak hukuki tartışmaların ve süreç belirsizliklerinin önüne geçmeyi planlıyor.

Teknoloji transferi artırılacak

Yunanistan yönetimi, yabancı yatırımların yalnızca sermaye girişi sağlamasını değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve üretim kapasitesini artırmasını istiyor. Özellikle modern iş modellerinin yaygınlaşması ve ekonomik verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Hükümet yetkililerine göre yeni yatırım sistemi, istihdam artışına ve bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak. Büyük şehirler dışındaki bölgelerde ekonomik hareketliliğin artırılması planlanırken, reform paketinin Yunanistan’ın küresel yatırım haritasındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.