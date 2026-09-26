Komşu'dan "Yunan yoğurdu" propagandası

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Türk süzme yoğurdunun uluslararası pazardaki rakibi Yunan yoğurduna talep hızla artıyor.

Yunanistan'da süt ürünleri üreticileri, Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda artan talebi karşılamak için yeni fabrikalara ve üretim hatlarına yöneldi. Özellikle Yunan yoğurdu ihracatındaki büyüme, sektörün önde gelen şirketlerini kapasite artırmaya zorluyor. Bazı üreticiler için artık temel sorun yeni müşteri bulmak değil, mevcut siparişleri karşılayacak kadar üretim yapabilmek.

Yunanistan'ın peynir ihracatı yüzde 9 arttı

Panhelenik İhracatçılar Birliğinin verilerine göre Yunanistan'ın peynir ihracatı, 2026'nın ilk yarısında yaklaşık yüzde 9 artarak 589 milyon Euro'ya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 538,4 milyon Euro düzeyindeydi.

Feta peyniri ve Yunan yoğurduna yönelik uluslararası talep, ülkenin süt ürünleri ihracatını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Hollanda, Yunan yoğurdunun en büyük üçüncü alıcısı konumuna yükseldi.

FAGE, Hollanda'da 170 milyon dolarlık fabrika kuracak

Yunan yoğurduna yönelik uluslararası talep, FAGE International'ın Avrupa pazarındaki büyümesini de hızlandırdı.

Şirketin İngiltere'deki satışları yüzde 49,2, satış hacmi ise yüzde 43,7 arttı. İtalya'da satışlar yüzde 26,3 yükselirken satış hacmindeki artış yüzde 16,6 oldu.

FAGE, büyüyen Avrupa pazarına doğrudan ürün tedarik edebilmek amacıyla Hollanda'nın Hoogeveen kentindeki Riegmeer iş parkında yeni bir fabrika kurmayı planlıyor.

Yaklaşık 170 milyon dolara mal olması beklenen tesisin 2030'un sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Yeni fabrikanın yıllık 40 bin ton yoğurt üretim kapasitesine sahip olması ve Yunanistan dışındaki Avrupa pazarlarına doğrudan tedarik sağlaması hedefleniyor.