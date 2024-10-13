Komşulara 9 ayda 18 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye, eylülde 22 milyar 7 milyon dolarlık ihracat yaptı. İhracat 9 aylık dönemde, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 3,2 artarak 193 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a 18 milyar 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Böylece geçen yıla göre komşulara ihracat yüzde 12,6 arttı.

En fazla ihracat Irak'a, en az Suriye'ye

En fazla ihracat sırasıyla 7 milyar 777 milyon 422 bin dolarla Irak'a, 3 milyar 180 milyon 620 bin dolarla Bulgaristan'a, 2 milyar 483 milyon 635 bin dolarla Yunanistan'a, 1 milyar 786 milyon dolarla Gürcistan'a ve 1 milyar 685 milyon 542 bin dolarla İran'a yapıldı. En az ihracatın yapıldığı komşu ülke ise 1 milyar 92 milyon 559 bin dolarla Suriye oldu.

9 aylık dönemde komşu ülkelere ihracat yıllık bazda artarken, İran'a yapılan ihracat yüzde 2,3 geriledi. Bu dönemde ihracatta en fazla artış yüzde 26,8 ile Yunanistan'a, yüzde 15,4 ile Irak'a ve yüzde 11 ile Suriye'ye gerçekleşti.

En fazla kimyevi ürün ihraç edildi

Türkiye komşularına en çok kimyevi maddeler ve mamullerini ihraç etti.

Bu sektörden 6 komşu ülkeye 2 milyar 708 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu sektörü 2 milyar 253 milyon 242 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 526 milyon 697 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 15 milyon 368 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri", 38 milyon 704 bin dolarla " fındık ve mamulleri ", 44 milyon 893 bin dolarla "zeytin ve zeytinyağı" oldu.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan olmak üzere 8 komşusu bulunuyor. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmezken Türkiye ile Ermenistan arasında kara yoluyla doğrudan ticaret yapılmıyor.