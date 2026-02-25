Komşu'nun 60 günlük kış indiriminde rekor ciro

Yunanistan’da perakende sektörü, kış indirim sezonunu güçlü bir performansla kapatmaya hazırlanıyor. 60 gün süren indirim döneminde özellikle giyim, ayakkabı ve teknoloji ürünlerine yoğun talep gelirken, toplam satış hacminin 6 milyar Euro'nun üzerine çıktığı öngörülüyor.

10 tüketiciden 6’sı alışveriş yaptı

Perakendecilerin aktardığı verilere göre her 10 tüketiciden yaklaşık 6’sı indirim döneminde alışveriş yaptı. Harcamalar ağırlıklı olarak kişisel ve aile ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçekleşti.

En yoğun talep giyim ve ayakkabı kategorisinde yaşanırken, teknoloji ürünleri ve ev eşyaları da en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer aldı.

Çift fiyat etiketi zorunlu tutuldu

İndirimlere katılan işletmeler için belirli kurallar uygulandı. Satışta olan ürünlerde hem eski hem de yeni fiyatın birlikte gösterilmesi zorunlu tutuldu. Yetkililer, uygulamanın sahte indirimlerin önüne geçmek ve şeffaflığı artırmak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Outlet ve stok mağazaları da aynı fiyatlandırma kurallarına tabi tutuldu. Önceki satış fiyatının üzeri çizilerek gösterilmesi ve yeni fiyatın açıkça belirtilmesi zorunlu kılındı.

"İndirim" ve "kampanya" ifadelerine sınırlama

Mağazaların indirim yüzdesini belirtmesi isteğe bağlı olsa da fiyat düşüşlerinin sunumuna ilişkin katı kurallar uygulandı. Tanıtımlarda yalnızca "indirim" veya "kampanya" ifadelerinin kullanılmasına izin verildi.