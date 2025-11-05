Komşu'nun ekonomisinde alarm zilleri çalıyor

Yunan Ekonomik ve Endüstriyel Araştırmalar Vakfı’nın (IOBE) verilerine göre, Ekim ayında tüketici güven endeksi eksi 45,6’dan eksi 47,6 puana düştü. Bu sonuç, Yunanistan’ı Avrupa Birliği’nde en düşük güven seviyesine sahip ülke haline getirdi. AB ortalaması eksi 13,5, Euro Bölgesi ortalaması ise eksi 14,2 oldu.

Yaklaşık her 10 Yunan hanesinden altısı geçimini sağlamakta zorlandığını belirtirken, yüzde 9’u temel ihtiyaçlarını karşılamak için birikimlerini kullandığını ifade etti. Katılımcıların yalnızca dörtte biri bir miktar tasarruf yapabildiğini, yüzde 7’si ise borçlu olduğunu söyledi.

Enflasyon endişesi sürüyor

Hanehalkının yüzde 64’ü fiyatların önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini düşünüyor. Fiyat beklenti endeksi artı 34,7’den artı 36’ya yükseldi. Bu oran, AB ortalaması olan artı 22,5’in oldukça üzerinde.

Belirsizlik derinleşiyor

Büyük harcamalara yönelik eğilim az da olsa toparlanarak eksi 46,3’ten eksi 41,6 puana çıktı. Ancak Yunan tüketiciler hâlâ AB ortalaması olan eksi 13,8’in çok gerisinde. Tasarruf yapma olasılığı ise eksi 67,5 puana gerileyerek, halkın yüzde 84’ünün yıl içinde birikim yapamayacağını ortaya koydu.

Yunan hanehalklarının yüzde 60’ı ekonomik geleceklerini öngörmekte zorlandıklarını belirtti. Artan yaşam maliyetleri, durgun gelirler ve zayıf tasarruf kapasitesi, tüketici güvenini baskılamaya ve ülkenin ekonomik büyümesini tehdit etmeye devam ediyor.