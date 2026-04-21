Komşu'nun 'Sovereign' merakı! Bozdurup bozdurup nakde yatırdılar

Küresel ekonomide artan belirsizlik, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken, Yunanistan’da farklı bir tablo ortaya çıktı. Ülkede İngiliz altın sikkesi (Sovereign) sahipleri, yükselen fiyatları fırsat bilerek satışa yöneldi ve piyasada dikkat çekici bir “nakde dönüş” dalgası başladı.

Satışlar alımların çok üzerinde

Dünya genelinde altına olan talep ve fiyatlar rekor seviyelere ulaşırken, Yunanistan’da yatırımcılar bu yükselişi kâr fırsatına çevirmeyi tercih ediyor. Bu durum, ülkeyi küresel eğilimden ayrıştıran önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılında 40 bin 31 adet altın sikke satılırken, yalnızca 7 bin 563 adet satın alındı. Bu tablo, satışların alımların çok üzerinde olduğunu ortaya koydu.

En büyük dağıtımcı Piraeus Bank

2026 yılının ilk çeyreğinde de benzer bir eğilim sürdü. İlk üç ayda 7 bin 178 sikke satılırken, sadece 1.381 adet satın alındı. Bu durum, yatırımcıların fiyat artışını fırsata çevirdiğini net şekilde gösterdi.

Yunanistan’da altın işlemlerinde önemli bir aktör olan Piraeus Bank, İngiliz altın sikkelerinin resmi dağıtıcısı olarak dikkat çekiyor. Banka üzerinden yapılan işlemler piyasanın önemli bölümünü oluşturuyor.

Milyonlarca Euro'luk işlem hacmi oluştu

Son verilere göre yaklaşık 18 bin sikke satılarak 17 milyon Euro gelir elde edildi. Buna karşılık yaklaşık 12 bin sikke alımı için 13,3 milyon Euro harcandı.

Resmi kanallar dışında kuyumcu ve rehine dükkanlarında da işlemler yapılabiliyor. Ancak bu tür işlemlerde uzman değerlendirmesi eksikliği nedeniyle riskler artıyor.

16 Nisan 2026 itibarıyla eski bir İngiliz altın sikkesinin alış fiyatı 929 Euro, satış fiyatı ise 1.089 Euro seviyesinde açıklandı.

Satış için en erken randevu haziran

Yoğun talep nedeniyle Yunanistan Merkez Bankası’nda altın satışı için en erken randevular haziran ayına veriliyor. Günlük yaklaşık 20 işlem yapılması, talebin boyutunu gözler önüne seriyor.

Altın satışı yapmak isteyenlerin kimlik ve vergi numarası ibraz etmesi gerekiyor. 10 bin Euro altındaki işlemler günlük fiyatlara göre yapılırken, daha yüksek tutarlarda anlık piyasa fiyatları esas alınıyor.

Sovereign nedir?

Sovereign, Birleşik Krallık’ta 1817 yılından bu yana basılan ve dünya genelinde yatırım aracı olarak kullanılan altın bir sikke türü. En yaygın haliyle “İngiliz altın sikkesi” olarak biliniyor.

- Ağırlık: Yaklaşık 7.98 gram

- Ayar: 22 ayar (yüzde 91.66 saflık)

- Saf altın miktarı: Yaklaşık 7.32 gram

- Üretici: İngiltere Kraliyet Darphanesi (Royal Mint)

Sovereign sikkelerinin ön yüzünde dönemin İngiliz hükümdarının portresi, arka yüzünde ise genellikle Aziz George’un ejderhayı öldürdüğü klasik figür yer alıyor.

Yüksek saflığı, standart ölçüleri ve küresel geçerliliği sayesinde Sovereign, uluslararası piyasada daha kolay işlem gören bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor.