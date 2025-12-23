Komşu'ya 450 milyon Euro kaçak elektrik faturası

Yunanistan’ın kamuya ait elektrik dağıtım şirketi Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO/DEDDIE), ülkedeki kaçak elektrik kullanımının boyutlarını ortaya koyan yeni veriler yayımladı. Buna göre her bir kaçak bağlantı, iki yıllık dönemde ortalama 13 MWh elektrik tüketiyor.

Kişi başı 60 Euro

Bu kayıp, toplamda 450 milyon Euro gelir kaybına karşılık geliyor. HEDNO hesaplamalarına göre bu tutar, yasal her bir elektrik abonesi için yıllık yaklaşık 60 Euro ek yük anlamına geliyor.

Kaçak elektrik oranı 5-6 kat arttı

Veriler, kaçak elektrik oranının 2012-2013 döneminde yüzde 1,1 seviyesindeyken günümüzde yüzde 5–6 bandına yükseldiğini gösteriyor. Yetkililer bu artışı; peş peşe ekonomik krizler, Covid-19 salgını ve 2022 enerji krizi ile ilişkilendiriyor.