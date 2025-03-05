'Komşu'yla ticaret hedefi 10 milyar dolar

Türkiye ile Yunanistan arasında yedi yıl aranın ardından düzenlenen işbirliği toplantısında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine adım adım gidiliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in nisanda Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın organize edilmesi bekleniyor.

İhracat ikiye katlandı

Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı 2020'de 1,8 milyar dolar seviyesinden, 2021'de 3,1 milyar dolara, 2022'de 3,3 milyar dolara kadar çıktı.

Görüşmelerin yoğunlaştığı 2023 ve 2024'te ihracatta artış dikkati çekti. Yunanistan'a ihracat 2023'te 4,2 milyar dolara yaklaşırken geçen yıl 4,8 milyar doları aştı.

Türkiye'nin söz konusu ülkeden ithalatı da 2020-2024 döneminde dalgalı seyir izlese de geçen yılı 1,4 milyar dolar seviyesinde kapattı.

Corona sonrası hacimde büyük artış

Kovid-19 salgınının uluslararası ticarete olumsuz etkisiyle iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2020'de 3,1 milyar dolara gerilerken bu sayı sonraki yıllarda artış gösterdi. Dış ticaret hacmi geçen yıl 6,2 milyar dolara çıktı ve böylece 10 milyar dolar hedefine biraz daha yaklaşıldı.

Türkiye söz konusu ülkeye karşı ihracatçı konumunu koruyarak 2024'te yaklaşık 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.