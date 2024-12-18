Kömür üretimi de fiyatları da rekor seviyede! 2027'ye kadar talep düşecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel kömür kullanımına dair Kömür 2024 raporunu hazırladı. Rapora göre kömür kullanımının bu yıl 8,77 milyar tona yükselerek rekor kıracağı tahmin ediliyor.

Kömür fiyatları da 2017-2019 dönemine göre yüzde 50 yüksek seyrediyor. Yine üretiminin de en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Uluslararası kömür ticaretinin bu yıl 1,55 milyar tonla rekor kıracağı hesaplanıyor.

Yeşil enerji etkisi

Yenilenebilir enerji kapasitesinin güçlü şekilde büyümeye devam etmesi ve elektrik üretimindeki payının artmasına bağlı olarak, dünyadaki kömür talebinin 2027'ye kadar söz konusu rekor seviyeye yakın seyredeceği öngörülüyor.

Dünyanın en büyük kömür tüketicisi Çin'in elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğine devam etmesinin küresel kömür tüketimindeki artışın sınırlandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Gelişmiş ekonomilerin çoğunda zirveyi gören kömür kullanımının 2027'ye kadar azalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Kömür talebindeki düşüşün hızı ise güçlü politikaların yürürlüğe girmesine, ABD ve Kanada'daki doğal gaz da dahil olmak üzere alternatif enerji kaynaklarındaki büyümeye bağlı olacak.

Elektrik üretimindeki payı düşecek

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, temiz enerji teknolojilerinin hızla yaygınlaştığını belirtti.

Bu durumun dünyadaki kömür kullanımının üçte ikisini oluşturan elektrik sektörünü yeniden şekillendirdiğini dile getiren Sadamori, "Sonuç olarak, analizlerimiz, elektrik tüketimi keskin bir şekilde artsa bile 2027'ye kadar küresel kömür talebinin durağanlaşacağını gösteriyor. Ancak, özellikle dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin'deki hava durumu faktörleri, kömür talebinin kısa vadeli eğilimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Elektrik talebinin artış hızı da orta vadede çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.