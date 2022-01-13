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Kömür yardımı miktarını hava koşulları belirleyecek

Kömür yardımında dağıtılacak miktar bölgenin hava koşulları belirleyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA(DÜNYA) - İhtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre kömür yardımından, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının belirlediği muhtaçlık kriterlerine uygun olan kişiler yararlanabilecekler.

Bu durumdaki kişilere yapılacak kömür yardımı miktarı, bölgenin iklim koşullarına göre belirlenecek.

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