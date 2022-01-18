Kömür yardımı yapılacak mı? Kömür yardımı konusunda karar verildi

Önceki yıllarda ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımı bu yıl da devam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen ailelere kömür yardımı yapılacak.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Kömür yardımı kapsamında verilecek kömürler, vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla ailelere doğrudan gönderilecek.

Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) tarafından taşınacak kısmına ilişkin de TKİ ve TTK ile PTT arasında, kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol imzalanacak. Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenecek. Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar, ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına kesilecek. PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan iletilecek kömürün dağıtımına ilişkin ek ücrete ait fatura TKİ veya TTK adına düzenlenecek.