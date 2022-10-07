Konaklama alanında yeni modeller yayılıyor

Bir süreden beri her alanda değişen müşteri profili, pandemi ile birlikte hızlandı. Bu alandaki gelişme konaklama alanında da yaşanıyor. Konaklama alanındaki yeni sayılabilecek airbnb’ye rakip olacak trendler (eğilimler) gelişiyor. Sonder, Hobbit, Tiny House, Glamping ve Bungalov konaklama alanında yükselen eğilim olarak öne çıkıyor.

‘OTEL OLMAYAN OTEL’: SONDER

Konaklamanın yükselen eğilimlerinden Sonder, “otel olmayan otel daha iyi konaklama” olarak tanımlanıyor.

BUNGALOVLAR SINIF ATLADI

Konaklamada yükselen eğilimlerden bungalov da koronavirüs pandemisinin etkisiyle tüm dünyada farklı şekilde evrildi. Bungalovlar eskiden içlerinde televizyon bile bulunmayan ve Antalya’da ucuz tatil konsepti ile hizmet veren bungalov işletmeler, şimdilerde 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

TİNY HOUSE: Z KUŞAĞININ TERCİHİ

Doğayla iç içe olan tini house’lar yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor. İstanbul gibi kalabalık şehirlerde yaşayanlardan bazıları hafta sonları bu kargaşadan kaçabilecekleri destinasyonlarda daha ekonomik bir çözüm olarak gördükleri tini house’ları Z kuşağı tercih ediyor. Tiny house için; Sapanca, Maşukiye, İğneada gibi yerler tercih ediliyor.

HOBBİT EVLER: ŞEHİR DIŞINDA ŞEHRE YAKIN

Genellikle bir yamacın içine yapılan bu evler, göründüğünün tersine geniş bir yaşama alanı sunuyor. Bazı gelişmiş Hobbit evlerin içinde banyo, yatak ve mutfak bile var.

GLAMPİNG NEDİR?

Glamping; çadır, bungalov ve karavan gibi konaklamaları da içine alan bir konsept. Glamping tesislerinde outdoor odaklı pek çok farklı aktivitenin yanı sıra şık restoranlar ve otantik masaj terapileri sunan spa’lar da yer alıyor. Glamping kamp deneyimini lüks ve cazip bir hale getiriyor.

SONDER SİSTEMİ İSTANBUL’A GELİYOR

Konaklamanın yükselen eğilimlerinden Sonder sistemi 2014 yılında Kanada’nın Montreal kentinde kuruldu. Sistem dokuz ülkenin 35 şehrinde faaliyet gösteriyor.

Sonder sistemi Portekiz’e getiren Hakan Kodal şimdi de İstanbul’a getirecek. Kodal, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’ndeki kırmızı binayı Sonder’in Ando Living kulüplerinden biri haline getirtecek.

Konaklamada “serviced apartment”in yükseldiğini söyleyen Hakan Kodal “Bu modeli bir lego gibi düşünün. Aynı mahallede birbirine yakın daireler ve onları tamamlayan, insanları bir araya getiren sosyalleşme kulüpleri. İnsanlar artık otelde kalmak istemiyor. Lokal gibi konaklamak, mahalleyi yaşamak istiyorlar. Bu akımın dünyada iki-üç firması var. Onlardan biri Sonder. İnsanlar gittiği yerlerde sosyalleşmek, lokal komüniteye karışmak istiyor. İşte buradan hareketle Ando Living fikri ortaya çıktı.

Önümüzdeki yılın sonunda Lizbon’da üç, Portekiz’de ise toplamda beş tane kulüp olacak. Şu anda Portekiz’de Ando Living olarak 600 adet kiraladığımız daire var. Hedefimiz 8 ülkede 20 adet Ando Living kulübü açmak. Sırada İstanbul’un yanında İspanya, Yunanistan ve Dubai var” diyor.

SONDER NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR?

Konaklamanın yükselen eğilimlerinden Sonder, “otel olmayan otel” olarak tanımlanıyor. Sonder, konutları sahiplerinden kiralıyor ya da satın alıyor, kendisi müşterilerine kiralıyor. Dolayısıyla müşteriler ve ev sahipleri arasında herhangi bir ilişki yok, muhatap Sonder.

TİNY HOUSE

Küçük ev anlamına gelen Tiny house, portatif yapısı dolayısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tiny house, portatif olmasının avantajı dolayısıyla, kolaylıkla taşınabiliyor. Tekerlikli bir yapıya adapte olan tiny house’lar TIR ile bir noktadan farklı bir noktaya taşınabiliyor, istenildiği lokasyonda konuşlandırılabiliyor.

Alman tur operatörleri 2023 planlarını anlatacak

Stefan Baumert (TUI), Ralph Schiller (FTI), Gerald Kassner (Schauinsland), Ingo Burmester (DER Touristik) ve Georg Welbers (Alltours) 2023 yılı planlarını Antalya’da açıklayacak. TUI’nin yeni CEO’su Sebastian Ebel’in görevi devr aldıktan sonra ilk katılacağı Fvw Dergisi’nin 3-4 Kasım’da Antalya’da düzenleyeceği kongreye tur operatörlerinin temsilcileri pandemi nedeniyle değişen müşteri talepleri doğrultusunda 2023’te uygulayacakları düzenlemeler ve bu doğrultuda hazırladıkları planlarını anlatacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sponsorluğunda Antalya Kundu’daki Topkapı Palace’ta gerçekleştirilecek kongreye Almanya’nın yanı sıra Almanca konuşan ülkelerden temsilciler de katılacak.