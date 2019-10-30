Konaklama vergisi maktu vergi şeklinde alınacak

30 Ekim 2019

Canan SAKARYA

Meclis Plan Bütçe Komisyonda, Dijital Hizmet, Değerli Konut ve Konaklama hizmetleri olmak üzere üç yeni vergi öngören 45 maddelik Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilk kez getirilecek olan 2020 yılı için yüzde 1 daha sonraki yıllar için yüzde 2 olarak öngörülen konaklama vergisi verilecek önergeyle maktu vergi olarak yeniden düzenlenecek. Yani her tesisten konaklama vergisi eşit olarak alınmayacak. Hizmet kalitesine göre kademelendirme getirilecek. 5 yıldızlı otelden daha fazla 2 yıldızlı otelden daha az konaklama vergisi alınması şeklinde bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Bir diğer değişikliğin ise vergi paketinde yer alan futbolculara yönelik vergi düzenlemelerinde yapılması bekleniyor. Sporculardan alınan yüzde 15’lik verginin yüzde 20’ye çıkarılmasını öngören düzenleme mevcut sözleşmeleri kapsamayacak. Önergeyle değişikliğe gidilmesi durumunda sadece yeni yapılacak sözleşmeler için yeni vergi oranları geçerli olacak.

İmar Barışından yararlananların emlak vergisinde de teklife eklenecek yeni bir maddeyle düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Bu kapsamdaki tüm vergiler için 31 Aralık 2017 tarih baz alınacak. İmar barışından yararlanan yapılar 2000 yılında da yapılsa 2017 tarihinde de yapılsa vergilendirme 31 Aralık 2017 tarihinden başlanarak vergilendirme yapılacak. Bu konuda ki düzenlemenin de Meclis Plan Bütçe Komisyonundaki teklife önergeyle eklenmesi ya da daha sonra getirilmesi planlanıyor