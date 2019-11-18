“Konaklama vergisi yerel yönetimlere aktarılmalı, yerli turistten alınmamalı”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili ve eski TOBB Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yeni vergilerin, vergiyi tabana yaymadığını aksine tabanın vergi yükünü artırdığını söyledi.
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