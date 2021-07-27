Konaklama vergisini belediyeler tahsil etmeli

Dünyanın pek çok ülkesinde şehir vergisi (city tax) adı altında otel konaklamalarında müşterilerden otel ücretiyle orantılı olarak bir vergi alınmaktadır. Bu verginin amacı, o şehre gelmiş ve o şehrin bayındırlık hizmetlerinden geçici de olsa yararlanan kişilerin hizmetlerin devamlılığı ve iyileştirilmesi için bir katkıda bulunmasıdır. Bu anlamda örneğin, kışın nüfusu yaklaşık 180 bin olan Muğla’nın Bodrum ilçesinin bayram tatili süresince 1 milyon kişiden fazla kişiyi ağırladığı düşünüldüğünde, Bodrum Belediyesi’nin aslında 180 bin kişiye değil milyonu aşan bir nüfusa hizmet verdiği anlaşılmaktadır. Bu örneklere tüm turistik şehirlerimiz eklenebilir.

Dünya örneklerine benzeyen ancak farklıklar da içeren bir vergi ise yakın dönemde yasalaştırılmıştır. 7194 sayılı Kanun’la Gider Vergileri Kanunu’na eklenen Konaklama Vergisi ile otel konaklamalarına konaklama vergisi getirilmiştir. Her ne kadar verginin uygulaması 2022 yılına ertelenmiş ve henüz uygulaması gerçekleşmemiş olsa da, vergi uygulanmaya başlandığında elde edilecek gelirin Hazineye gideceği düzenlenmiştir. Bu demektir ki yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist otellerde konaklayacak, şehrin alt yapısını, bayındırlık hizmetlerini kullanacaktır ve fakat bunlardan tahsil edilecek o yüke katlanan belediyelere değil hazineye gidecektir.

Konaklama vergisinin dünya örneklerindeki amacı, otel konaklamalarının olduğu şehirlerin turizm nedeniyle artan nüfusunun gerektirdiği hizmetlere katkı sunulmasıdır. Bu sayede Paris, Londra, Berlin gibi dünya başkentleri vb. turizm noktaları elde edilen geliri şehir güzelleştirmek ve daha da fazla cazibe yaratmak için kullanılmaktadır. Ülkemizdeki konaklama vergisinin bu anlamda, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul, Antalya, Muğla gibi şehirlerimizin turizm nedeniyle artan ihtiyaçlarına kullanılması özgülenmesi vergilendirmenin amacına uygun olabilecektir. Bu nedenle konaklama vergisinin tahsil gelirlerinin dünya örneklerine eş bir hale getirilmesi ve milyonlarca turistin faydalandığı hizmetler için o hizmetleri sağlayan belediyelere bu kaynağın aktarılmasının etkili ve önemli bir turizm politikasının gereği olduğu değerlendirilmektedir.