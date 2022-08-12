Konaklama yatırımları hızlandı!

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) pandemi nedeniyle 2020-2021 yıllarında tarihinin en kötü dönemini yaşayan konaklama sektöründe, bu yılın başından itibaren başlayan canlanmayla birlikte yatırımların yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

TÜROB'un yatırım teşvik belgeleri verilerinden hareketle hazırladığı Ocak-Haziran 2022 yatırım raporuna göre, ilk altı ayda toplam teşvik değeri 7.55 milyar TL olan toplam 14,413 yataklı 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.

Buna göre, yılın ilk yarısındaki teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 640 artarken, proje sayısı yüzde 39, yatak kapasitesi de yüzde 76 artış gösterdi.

İstanbul ve Muğla ilk iki sırada

Rapora göre, yeni yatırımlarda İstanbul ve Muğla 9'ar projeyle ilk iki sırayı alırken, Antalya 8 proje ile üçüncü oldu. Bu şehirleri Çanakkale 6, İzmir 4 proje ile; Kars, Edirne, Nevşehir ve Ankara 3’er proje ile izledi.

Raporda, pandemi öncesinde Karadeniz’de yaşanan yatırım furyasının yavaşladığına dikkat çekilirken; Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu illerinde de yatırımların yavaşladığına işaret edildi.

"Anadolu için daha fazla teşvik gerekli"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, yılın ilk yarısında otel yatırımlarında ciddi bir geri dönüşün başladığını belirterek, "Sektörde yapılan yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hâlâ en fazla yatırım talebi alan yerler olması aslında çok tercih ettiğimiz bir durum değil" dedi ve ekledi: "Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu’ya yayılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz ve bu konuda gerekirse Anadolu’da yapılan yatırımlar için daha da fazla, ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız."

Eresin, ayrıca çeşitli illerde bulunan toplam 50 kamu taşınmazının bu yıl içerisinde "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak girişimcilere tahsis edilmesi ile turizm yatırımlarının önemli oranda artmasını beklediklerini söyledi.