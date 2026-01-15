Konkordato sistemi değişiyor: Suiistimalin cezası ağırlaşacak, şartlar zorlaşacak

Mali dar boğazı aşamayan firmalar bir bir konkordato sürecine girerken, şirketlerin borçlarını ödeyebilmesi için tanınan kolaylığın suiistimal edilmesi bakanlığı harekete geçirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Cebri İcra Kanunu taslağında özellikle konkordato sistemine ilişkin yeni tedbirlere gidildi. Konkordato raporu hazırlayan bağımsız denetim kuruluşlarına de çekidüzen verecek yeni düzenlemeye göre konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildikten sonra, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça, tekrar konkordato teklifinde bulunulamayacak.

Hile yapana hapis cezası

Konkordatosu reddedilen kişilerin adres değiştirerek başka bir mahkemeden yeniden başvuru yapmasını engellemek için başvuru öncesinde adresini değiştiren borçluların yeni konkordato talebi de kabul edilmeyecek.

Düzenlemeye göre konkordato sürecinde geçici ya da kesin mühlet almak veya konkordato projesini onaylatmak için hile yapan borçlular, 1 ila 3 yıl hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Bağımsız denetim kuruluşları de mercek altında

Konkordato başvurularında, Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporun sunulması şartı bulunurken son denetimlerde, sistemi kötüye kullanan 10 denetim kuruluşu ve 13 denetçi tespit edilerek, faaliyet izinleri iptel edilmişti.

İncelemelerde, raporların çok kısa sürede hazırlandığı, piyasa koşullarına uymayan düşük bedellerle sözleşme yapıldığı ve yeterli inceleme yapılmadan rapor düzenlendiği tespit edilmiş, bu kapsamda 14 denetim kuruluşuna toplam 82,1 milyon lira idari para cezası kesilmişti.

Öte yandan Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83'ü KGK'ya bildirildi.