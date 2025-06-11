Innovia 4 projesiyle ilgili yaşadığı imar sorunları nedeniyle konkordato ilan eden Yeşil GYO'ya konkordato için üç ay geçici süre verildi.

Şubat ayında konkordato başvurusunda bulunan şirket hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, konkordato için üç ay geçici süre verildi.

Mahkeme, Şubat 2025'te 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vererek şirketin konkordato sürecini başlatmıştı. İlk davada geçici mühlet süresi, 1 ay daha uzatılmıştı. Son kararla birlikte 3 ay daha geçici süre verilmiş oldu.

Şirket KAP'a açıkladı

Şiker geçici mühlet kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu.

KAP bildiriminde şu ifadelere yer verdi:

Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında; İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 2025/499 Esas sayılı dosya ile 10/06/2025 tarihinden başlamak üzere konkordato için üç ay geçici süre verilmiş, bu süre zarfında görev yapmak üzere konkordato komiserleri görevlendirilmiştir.

Konkordatoya giden süreç

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 5 Şubat 2025 konkordato talebinde bulundu.

O dönemde KAP'a yapılan açıklamada Innovia 4 projesiyle ilgili yaşadığı imar sorunları nedeniyle konkordato ilan edildiği belirtildi.

KAP açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

"Innovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeni ile şirketimiz çok mağdur olmuş, müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür.

Müşteriler iflas istemli alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz."