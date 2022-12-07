Kontrolmatik hisse geri alım programı açıkladı

KAP’a yapılan açıklamada, şirketin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve şirketin pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla geri alım yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %4'ünü temsil eden 8 milyon lira nominal değere sahip, azami 8 milyon adet paya kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesini, geri alım için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1 milyar lira olarak belirlenmesini ve Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, karara bağlamıştır" denildi.