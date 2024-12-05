‘Konum paylaşımına ücret’ haberlerine Yılmaz’dan açıklama: Esnafla, vatandaşla ilgisi yok

Bugün bazı gazete ve ajanslarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılacağına yönelik haberler yayınlandı.

Haberlerde internette veya telefondan haritalı adres bilgisi (konum) paylaşan işletmeler ve bu paylaşımı sağlayanlardan yıllık bin 750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında izin bedeli alınacağı kaydedildi.

İzinsiz paylaşım yapanlara da bedelin 2 katı para cezası kesileceği dile getirildi.

NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haberlere ilişkin konuştu.

Yılmaz, "Düzenleme coğrafi bilgi matrisinden veri alarak bunları gelir amaçlı, ticari amaçlı gelir elde edenlerle ilgili. Esnafı ilgilendirmiyor" dedi.

Vergi kimleri kapsıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da konuya ilişkin şu yazılı açıklamayı yaptı: "'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir."