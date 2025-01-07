Konunun uzmanları Türkiye ekonomisini 17 Ocak'ta masaya yatırıyor

Levent’te bulunan Tekfen Tower'da 17 Ocak 2025 Cuma günü '2025 Yılında Türkiye Ekonomisi' başlıklı bir panel düzenlenecek.

Koç Üniversitesi, TÜSİAD ve Ekonomik Araştırma Forumu'nun imzasını taşıyan ve katılım için kayıt zorunluluğu bulunan etkinliğin açılış konuşmasını 9.45'te TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yapacak.

Hande Demirel'in moderatörlüğünü yapacağı panelde konuşmacı olarak Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Selva Demiralp, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Profesörü Dr. Hakan Kara, TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ve Emekli Hazine Müşteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız yer alacak.