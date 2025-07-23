Konut alımında yeni finansman modeli: Gayrimenkul sertifikası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm ile güvenli konuta erişimin kolaylaştırılması için, Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.

Bakan Kurum'un yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda tanıtacağı proje, gayrimenkul sertifikası ve küçük birikimlerle konut alma imkanı sunacak.

Yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin ayrıntıları da yarın belli olacak.