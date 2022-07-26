Konut fiyat artışında yeni rekor

Konut fiyat artışında rekor serisi mayıs ayında da devam etti. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarak 430,6'ya yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 41,1 oranında artış gösterdi.

İstanbul'da artış yüzde 165.4

TCMB verilerine göre aylık fiyat artışı İstanbul'da yüzde 12,7, Ankara'da yüzde 11,9 ve İzmir'de yüzde 11,5 oldu.

Yıllıl bazda ise İstanbul'da yüzde 165,4, Ankara'da yüzde 147,5 ve İzmir'de yüzde 139,9 oranlarında artış yaşandı.