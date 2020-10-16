Konut Fiyat Endeksi ağustosta yükseldi

16 Ekim 2020

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 144,4 seviyesine yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,9 arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de

sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,3, 26,2 ve 27,5 görüldü.