ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Son Dakika Haberleri:

Konut Fiyat Endeksi ağustosta yükseldi

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,2, reel olarak ise yüzde 12,9 arttı.

Konut Fiyat Endeksi ağustosta yükseldi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 144,4 seviyesine yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,9 arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de
sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,3, 26,2 ve 27,5 görüldü.

Konut Fiyat Endeksi

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap