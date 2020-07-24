Konut fiyatı arttı, yeni yatırım aracı otomobil oldu

24 Temmuz 2020

LEYLA İLHAN

Artan ev fiyatları birikime dayalı faizsiz finansman modelinde otomobile olan talebi artırdı. Konutun hep yükseldiği havuzda böylece 15 yıl sonra yeniden otomobilin payı arttı. Bu yönelişte pandemi de rol oynadı. 2020'nin ilk altı ayında sisteme otomobil için girenlerin sayısı yüzde 50 oranında artarken, sistemdeki payını da artırmış oldu. Sektörün havuzunda otomobil için bekleyenlerin oranı yüzde 30 ila 60'a çıktı.

“Yılın ilk yarısında araç teslimatı yüzde 29 arttı"

Şirketlerinin 1991 yılında Emin Otomotiv olarak kurulduğunu aktaran Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün, 2005'e kadar otomobil ağırlıklı çalıştıklarını söyledi. Konutun ise 2005 yılından sonra yükselişe geçtiğini kaydeden Üstün, “Son iki yıldan bu yana ikinci el otomobillerde yaşanan fiyat artışı pandemi sürecinde tavan yaptı. Birçok modelde 6 ayda yüzde 50'ye varan fiyat artışı yaşandı. Genel anlamdaki bu hareket bize de yansımış oldu. Havuzumuzdakilerin yüzde 30'u otomobil için bekliyor. Bu yılın ilk 6 ayında araç teslimatı geçen yıla göre yüzde 29 oranında arttı. Bu bizim için rekor oldu” diye konuştu.

FuzulEv Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özkan da, faizsiz, peşinatsız ve kredisiz araç sahibi olma kolaylığı sunan FuzulOto sisteminde 40 bin kişinin otomobil sahibi olmak için beklediğini söyledi. Bu yıl 10 bin kişiye araç teslimatı yapmayı planladıklarını söyleyen Özkan, salgının neden olduğu zorlu şartlara rağmen bu yıl 9 bin kişiyi sisteme dahil ettiklerini kaydetti. Özkan, “Sistemimize yoğun ilgi var. Bu yıl otomobil satışlarının havuzumuzdaki payının yüzde 30'a çıkmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

"Yeni açılan üç sözleşmeden biri araç için"

Yılsonuna kadar 10 bin tasarruf sahibi kişinin sistemlerinde otomobil sahibi olmak için beklediğini kaydeden Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi “Bu yıl toplamda 25 bin tasarruf sahibimize otomobil teslim etmeyi planlıyoruz” dedi. 2020 yılı ilk 6 ayında, toplam sözleşme adetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını söyleyen Çiftçi, “Açılan her 3 sözleşmemizden birisini araç oluşturuyor. Ayrıca araç teslimatlarımız ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı” diye konuştu.

“Eve giden yolda basamak oluşturuyor"



Mevcut sistemlerinde otomobil müşterilerinin payının yüzde 40 civarında olduğunu söyleyen Finansevim ve Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo, otomobile olan bu ilginin önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını söyledi. Bu artışın en büyük nedenlerinden birinin otomobili ev almak için bir basamak olarak kullanmasından kaynaklandığını dile getiren Kolo, "Örnek verecek olursak; sisteme kayıtlı müşterilerimizin araç fiyat aralığı ortalama 50 ile 120 bin TL aralığında. Ödeme aralığı ise 12 ay ile 48 ay arasında bir yoğunluk var. Taksit miktarları ise 800 ile 1200 TL arasında değişebiliyor. Bu kısa ödeme planlarına dahil olan müşterilerimiz otomobile daha çabuk ve kolay ulaşabildikleri için ilk tercihleri otomobil oluyor" dedi.