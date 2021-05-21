Konut fiyatında reel artış martta yüzde 13,6

Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32, reel olarak ise yüzde 13,6 oranında arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artarak 165,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,6 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 2,1, 2,2 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,9, 30,3 ve 33,9 oranlarında artış kaydetti.